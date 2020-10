Jensens Bøfhus truet af lukninger: Fire restauranter i farezonen

Når en minister går på talerstolen og taler restriktioner og stigende smittetal, så kravler danskerne tre grene op i træet. Og de er svære at få ned igen Anders Nikolaisen, administrerende direktør, Jensens Bøfhus

Restaurantionsbranchen kæmper for at holde sig oven vande i en coronatid – og Jensens Bøfhus er ingen undtagelse.

Fire af kædens i alt 21 restauranter i Danmark kan ikke længere få økonomien til at løbe rundt.

Det drejer sig om to restauranter i København på henholdsvis Axeltorv og Vesterbrogade samt én i Silkeborg og én i Viborg. De risikerer nu at skulle lukke, og 110 medarbejdere er i fare for at miste deres job.

Bøfkæden har nu indledt en række drøftelser med medarbejdere i de fire restauranter. Drøftelserne handler om at finde muligheder for, at restauranterne kan fortsætte og uden at afskedige personale.

Der bliver blandt andet drøftet midlertidige lukninger, sammenlægning af restauranter og nedsat arbejdstid, oplyser administrerende direktør Anders Nikolaisen til TV 2 Fyn.

Hårdt ramt - som alle de andre

- Jensens Bøfhus har det hårdt, ligesom resten af branchen har det hårdt, siger Anders Nikolaisen til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Vi har oplevet en omsætning, der er gået op og ned under coronatiden. Det kan vi godt navigere i. Men efter at statsministeren har forlænget restriktionerne, er vi gået et ryk nedad, og dét har gjort det kritisk for de her fire restauranter.

Anders Nikolaisen fortæller, at Jensens Bøfhus overordnet har det fint efter omstændighederne:

- Vi klarer os fint nok. Det var sjovere at drive restaurant for otte måneder siden, end det er i dag. Helt generelt har vi oplevet, at når en minister går på talerstolen og taler restriktioner og stigende smittetal, så kravler danskerne tre grene op i træet. Og de er svære at få ned igen, siger han.

Hvis Jensens Bøfhus beslutter at lukke midlertidigt ned for de fire restauranter, forventer Anders Nikolaisen, at der bliver tale om en periode på fem til seks måneder. Men han påpeger også, at coronatiden er præget af uforudsigelighed.

Det står dog klart, hvad der skal til for at de fire restauranter får lov til at overleve:

- De skal kunne bære deres egne omkostninger, fastslår Anders Nikolaisen.

Underskud i år

Direktøren vil ikke udtale sig om kædens foreløbige omsætning i år. Han fortæller dog, at der bliver tale om en mindre omsætning end i 2019, og at året ender med et underskud.

Anders Nikolaisen foreslår, at den danske regering lader sig inspirere af den svenske. I Sverige har de valgt at forlænge visse coronarestriktioner frem til sommeren 2021. Ved at forlænge restriktionerne så langt frem, mener Anders Nikolaisen, at man på dén måde ville kunne undgå at skræmme danskerne væk fra restauranterne, der har så hårdt brug for dem.

Og så efterlyser han mere logik i de restriktioner, regeringen har meldt ud.

- Jeg har lige været i biografen, og vi var omkring 130 mennesker i salen. Dér skulle jeg ikke have mundbind på, men det skulle jeg, da jeg spiste på én af vores restauranter lige inden. Det synes jeg ikke giver mening.

