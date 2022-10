Kæmpe pres på sygehusene: - Det går så hurtigt, at en arbejdsdag kan føles som en time

De to sygeplejerker pakker udstyret ud, mens lægen protesterer drillende over at skulle tage plastikforklæde på nu, hvor pressen er til stede.

De ruller Birthes trøje op, renser huden, rækker ham kanylen, prøveglas og andet, der er i spil til proceduren, som Birthe står igennem med uden en lyd. Alle på stuen er stille.

-Træk vejret ind, pust lidt ud, hold det, lyder det fra lægen, der herefter i et snuptag hiver en blodig væske ud i kanylen.

Da prøven er i glasset, er stemningen løssluppen.

- Jeg tager aldrig det forklæde på igen, siger Ove Schaffalitzky på vej ud ad døren – med et smil.

De andre på stuen smiler med. De næste par timer, skal Maha Almahmoud registrere Birthes blodtryk hvert kvarter.

Klokken 08.30

De holder igen et kort møde. En af patienterne er blevet så dårlig, at der er brug for en enestue. Al behandlingen er stoppet. Hans kone og en veninde står allerede på gangen ude foran stuen.

I mødelokalet får personalet puslespillet til at gå op ved at flytte rundt på andre patienter, der kommer på stuer med plads til flere.

For to år siden besluttede de sig for at holde flere korte møder i løbet af dagen for bedre at kunne træde til, når de i et team har for travlt

På mødet bliver det besluttet, at Maha Almahmoud må hjælpe en kollega med den døende patient, der hører til et andet team. Samtidig forbereder hun sig på inden længe at lægge en sonde på Birthe ved at læse instrukser for proceduren på sin telefon - og tænker på de videoer, hun har set. Det er ikke altid, det går godt.