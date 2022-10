Fem eller færre ansøgere: OUH har meget svært ved at finde sygeplejersker

På sengeafsnittet ved afdelingen for medicinske mavetarmsygdomme på OUH har de over de seneste år arbejdet rundt om problemstillingen.

Her har de blandt andet ansat flere sosu'er for at imødekomme manglen på sygeplejersker.

Men det betyder ikke, at problemerne er løst.



- Selvfølgelig kan en social- og sundhedshjælper ikke gå ind og erstatte en sygeplejerske, og det kan en fysioterapeut heller ikke. Men det med, at vi kan prøve at tage nogle af opgaverne fra sygeplejerskerne, så de ligger på nogle andre, hjælper os, siger oversygeplejerske Camilla Hommel Thiel.

Selv om ansættelsen af andre faggrupper hjælper sygeplejerskerne ved at mindske deres daglige arbejdsmængde, er det ikke en løsning på længere sigt.

For det er ikke alle opgaver, der kan uddelegeres til andre faggrupper.

- Vi mangler ikke kun hænder, men vi mangler faktisk kompetencer, for vi har jo et vis antal mennesker, vi skal være på arbejde, for at det er forsvarligt. Både for vores patienter og vores medarbejdere, siger Camilla Hommel Thiel.

De manglende kompetencer giver udfordringer, når vagtplanen skal laves. Og det smitter af på det daglige arbejde, hvor sygeplejerskerne skal være omstillingsparate og løbe stærkt for at få enderne til at mødes.

Bekymrende fremtidsudsigter

Det er ikke kun på OUH, at afdelinger lapper sygeplejerskernes vagtplaner ved hjælp af andre faggrupper.

Og det er en stor udfordring at gøre det på den måde, mener kredsformand John Christiansen, der er bekymret for sundhedsvæsenets fremtid.

- Til syvende og sidst handler det for os om de vilkår, vi byder vores borgere og patienter, der hvor vi møder dem. Og det er et generelt stort problem at sikre fagligheden og den faglige kvalitet, siger John Christiansen.

Som det ser ud nu, er der intet, der tyder på, at det bliver nemmere at rekruttere sygeplejersker. Ifølge kredsformanden er der kun én ting, der måske kan forbedre situationen de kommende år.

- Der skal flere penge til. Der skal være økonomisk anerkendelse i jobbet. Hvis vi skal kunne rekruttere til velfærdsfag, skal der ordentlig løn til, siger John Christiansen.

Står det til folketingskandidat Lise Müller fra SF skal sygeplejerskerne både have hævet deres grundløn og kompenseres for vagtbyrder, hvis man vil tiltrække og fastholde dem i fremtiden.

- De har i årevis påtaget sig ekstra-arbejde på alle tider af døgnet. Det skal de kompenseres bedre for. Vi skal have stoppet flugten og styrblødningen fra det offentlige sundhedsvæsen nu, siger Lise Müller.

Venstres Marlene Ambo-Rasmussen vil derimod gå en lidt anden vej for at skaffe flere sygeplejersker.

- Mange arbejder på deltid. Vi vil derfor give en skattelettelse på 3.000 kroner om året, hvis man arbejder fuldtid, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Det er ikke kun på hospitalerne, det halter med at rekruttere det nødvendige personale. Også i ældreplejen i Nyborg Kommune kæmper de for at få faglært personale.

