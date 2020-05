Kirker er klar til konfirmationer: - Alting er uvist i den her tid

Sirligt står stolene placeret.

Der er god plads imellem dem.

- Jeg venter bare, forklarer Anders Aastrup, der er sognepræst i Hjallelse Sogn.

Men i første omgang er det ikke menigheden, men i stedet retningslinjner, han venter på.

Mandag må han for første gang i lang tid åbne kirkedørene for menigheden. Men en række spørgsmål er endnu uafklarede, da kirkeministeriet ikke har udsendt nye retningslinjer.

Der er god plads i kirken. Foto: Flemming Ellegaard

I en besked på Fyens Stifts hjemmeside giver biskop Tine Lindhardt udtryk for, at hun også afventer retningslinjerne.

- Midt i vores alle sammens utålmodige venten skal vi også glæde os. For det er jo det, vores utålmodighed er udtryk for - at vi glæder os til, at folkekirken åbner. Det gør den. På én eller anden måde i løbet af den kommende uge, skriver biskopen i beskeden, der er addresseret til præster og menighedsråd

Uvished rammer konfirmander

Sognepræster som Anders Aastrup er ikke den eneste, der venter på svar. Det gælder også mange konfirmander.

- Alting er uvist i den her tid, siger Mette Hjortshøj, der er mor til sønnen Oswald.

Sønnens konfirmation 2. maj blev udskudt og nu lyder en foreløbig dato på 20. juni. Men det afhænger af de endelige retningslinjer fra ministeriet.

- Det er stadig uvist, hvor mange, vi får lov at have med ind i kirken, forklarer hun.

På grund af coronanedlukningen har Hjallese Provsti udskudt 40 bryllupper.

I samme periode er 110 børn ikke blevet døbt i provstiet.