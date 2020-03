Udskudte konfirmationer tvinger virksomheder i knæ

Coronakrisen kom næsten på det værst tænkelige tidspunkt for Bente Sørensen - netop som hun skulle til at hente en god del af årets indtjening på forårets konfirmationer.

- Ordrerne er bare forsvundet. Alle fester. Lige fra konfirmationer til guldbryllupper. Det hele er bare væk, siger Bente Sørensen.

Jeg står på en klippetop og kigger ned i afgrunden. Og jeg aner ikke, hvor dyb den er. Morten Grimsgaard, direktør, Gl. Avernæs

Hun arbejder som kogekone i Verninge Forsamlingshus. Især de udskudte konfirmationer har ramt hende hårdt. Det er dem, der for alvor skyder sæsonen i gang.

I et forsøg på at få bare lidt gang i omsætningen, sælger hun nu mad ud af huset tre gange om ugen. Både for at hjælpe pressede børnefamilier og for at hjælpe ældre, som ikke kan handle selv på grund af risikoen for smitte.

- Jeg blev jo nødt til at prøve at få hjulene til at køre bare en lille smule i stedet for, at alt gik helt i stå. For det bliver man sådan lidt ked af, siger Bente Sørensen.

Hendes idé har fået stor opbakning i lokalsamfundet.

- Det er helt vildt. I dag havde jeg over 100 kuverter ud af huset. Folk har virkelig bakket op. De ved godt, jeg har brug for det, hvis jeg skal klare den, siger Bente Sørensen.

Men de tabte konfirmationer er altså stadig et problem. For når de flyttes om på den anden side af sommerferien, så er det ikke sikkert, at Bente Sørensen har mulighed for at holde festen.

Risikoen er, at indtægten ikke bare bliver udskudt til senere på året, men helt går tabt.

- Vi prøver jo så vidt muligt at få det passet ind, men det er jo ikke nemt, for der er allerede alle mulige andre, som har booket sig ind i august og september, siger Bente Sørensen.

Kan betyde konkurser

Ifølge en ny undersøgelse fra Nordea omsætter en konfirmand i gennemsnit for 44.000 kroner i år. Fyns cirka 4.300 konfirmander omsætter altså tilsammen for over 180 millioner kroner.

Og cirka halvdelen af beløbet går til selve festen.

- Hvis dem, der laver mad ud af huset, restaurationer, forsamlingshuse og lignende, må vente på, at omsætningen fra konfirmationerne først kommer i juni eller senere, så er der et hul i kassen, og for nogle betyder det måske, at de simpelthen ikke kan klare skærene, siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

Hotel og konferencecenteret Gl. Avernæs ved Helnæs er også ramt.

- Jeg står på en klippetop og kigger ned i afgrunden. Og jeg aner ikke, hvor dyb den er, siger direktør Morten Grimsgaard.

Selvom konfirmationerne kun er en mindre del af den samlede forretning hos Gl. Avernæs, regner direktøren stadig med et betydeligt tab.

- Ja, det er cirka 200.000 kroner, som vi forventer at miste af den samlede omsætning, når det gælder konfirmationerne, siger Morten Grimsgaard.

Hos Odense Paintball er der gabende tomt. Og udeblivelsen af forårets årets konfirmander gør ikke situationen bedre. Foto: Ken Petersen.

Konfirmationstøjet er købt

Ifølge flere handelsstandsforeninger, nåede mange at handle både tøj og gaver til konfirmationen, inden coronavirus lukkede landet. Så her giver udskydelsen ikke de store tab.

Men for dem, der lever af dagen derpå, altså blå mandag, er der lige nu et kæmpe hul i kassen.

Det oplever de blandt andet hos Odense Paintball, som er meget populært blandt konfirmanderne.

- Vi plejer at tjene mellem 80.000 og 100.000 kroner på de blå mandage. Måske endda en anelse mere. Så det er en stor post, vi ikke får ind nu, siger Janne Fonnes, der ejer Odense Paintball.

Sammen med øvrige aflysninger fra blandt andet polterabender og andre selskaber er udeblivelsen af konfirmationerne katastrofal. Om stedet klarer den alligevel er endnu usikkert.

- Jeg har faktisk ikke overblik over det endnu. Måske må vi ud og tage et lån. Der er også lidt snak om, at vi måske kan få lidt kompensation, men ellers ved vi det ikke. Vi kan ikke overskue det lige nu, siger Janne Fonnes.