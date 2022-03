Klimakrisen fylder: Grønne gymnasieelever rykkede for bæredygtighedens skyld

For klimakrisen, den fylder - også hos gymnasieeleverne, som derfor vil tage sagen i egen hånd.

- Vi skal nemlig uddannes til at få klimagejst frem for at få klimaangst, sagde Alma Tynell, som er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, da mødet blev åbnet.

Hun tilføjede, at de er enormt bange for fremtiden:

- Vi står også i en situation, hvor vi følger en afmagt, fordi vi kan ikke ændre på lovgivningen, men vi ender med regningen.