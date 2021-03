Kold morgen: Solrig fredag i vente på Fyn

Fredag har morgenfriske fynboer uden tvivl mærket kulden fra natten, som hænger ved i de tidlige morgentimer.

I løbet af dagen vil solen dog ifølge DMI overtage, men temperaturen holder sig nede på mellem 2 og 6 graders varme. Den kølige start på dagen kommer altså ikke til at slippe sit tag på Fyn helt og holdent.

Fra nord og nordvest kommer der fredag en svag vind, der hen på dagen vil aftage og muligvis skifte i løbet af eftermiddagen.

- Det flotte vejr fredag skyldes, at vi har fået skiftet en fugtig vestenvind ud med en kold og tør vind fra nord. Den giver det her flotte solskin, men også kolde morgentemperaturer. I Midtjylland er der en syv-otte graders frost her til morgen, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, tidligt fredag morgen til Ritzau.

I aften og i nat vil temperaturen så falde til under frysepunktet endnu en gang, da det kommer til at blive mellem 4 og 1 graders frost.

Ser man frem mod weekendens vejr, så vil det blive noget mere omskifteligt med mindre sol og flere skyer. Så det er bare om at nyde fredagens sol, mens man kan.