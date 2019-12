Konfliktramt firma har fået flere påbud for dårligt arbejdsmiljø

- Vi driver alene virksomhed i overensstemmelse med danske love og regler, lød det blandt andet fra Goskovs direktør, Przemyslaw Teclaw, da han i november skriftligt kommenterede den verserende lønkonflikt, der har bemandingsfirmaet Goskov og Møllegårdens Planteskole på den ene side og 3F Østfyn på den anden.

Men inden for det seneste halvandet år har firmaet fået flere påbud for ikke at overholde loven om arbejdsmiljø.

Det skriver Fagbladet 3F på baggrund af en aktindsigt, fagbladet har fået fra Fyns Politi og Arbejdstilsynet.

Læs også Direktører efter lønkonflikt: - Vi følger loven

Ifølge fagbladet har Arbejdstilsynet siden juni 2018 udstedt fire påbud til Goskov for at bryde loven om arbejdsmiljø. Senest i november, hvor man fik et påbud, fordi firmaets medarbejdere på Møllegårdens Planteskole foretog farlige løft, der var til fare for lænderyg, skulder og nakke.

I en af sag fra april sidste år har firmaet også fået en bøde på 80.000 kroner.

- Som det fremgår af det påbud, der er givet i forbindelse med undersøgelsen af ulykken, er der tale om en ulykke, hvor en ansat kom alvorligt til skade, skriver Morten Vestergaard, tilsynschef hos Arbejdstilsynet, i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F.

Den kvindelige medarbejder kom til skade i forbindelse med arbejde på virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter, der ikke længere eksisterer.

Da hun var i gang med at sortere rodfrugter, gik hun forbi en roterende aksel, der stak ud og trak hende ind i maskinen, hvilket blandt andet medførte et benbrud.

Konflikt på fynsk planteskole

Bemandingsfirmaet Goskov er involveret i en verserende konflikt med 3F Østfyn, der kræver ordnede løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i Goskov og de 11 andre firmaer, der hører under PF Gruppen, som holder til på Vestfyn.

Det har ført til flere demonstrationer ved Møllegårdens Planteskole i Ringe, der anvender arbejdskraft fra Goskov Aps.

Læs også Konflikt eskalerer: Nu blokerer 3F midtfynsk planteskole

"Jeg er bekendt med det beklagelige påbud, som jeg konstaterer bliver overholdt. Jeg er også bekendt med, at der arbejdes hårdt på at videreudvikle og forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for denne elevator," lyder det fra planteskolens direktør Lars Strarup i en skriftlig kommentar til TV 2/Fyn.

Elevatoren, Lars Strarup refererer til, er den maskine, der medførte, at medarbejderne måtte lave farlige løft. Den er siden blevet taget ud af drift.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Goskov Aps' direktør Przemyslaw Teclaw, men det er ikke lykkedes.