Kraftige regnbyger på vej mod Fyn - med torden og hagl

Efter et kraftigt regnvejr har passeret hen over Fyn natten til tirsdag, er der et lille ophold, før et nyt system af byger skal passere.

- De fleste kan stå op i tørvejr og måske også nyde et lille solstrejf undervejs, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

- Men glem ikke regntøjet. Der kommer nye forsyninger af byger op nede fra sydvest om eftermiddagen, forsikrer han.

Hagl og torden

Der er ikke bare tale om nogle smådryp, for der kan godt være knald på.

- Det kan være kraftige byger, der kan være med torden. De kan også være med hagl, fortæller Per Christiansen.

Det regnfulde efterårsvejr fortsætter de næste dage og ugen ud.

- Onsdag ser ret våd ud med rigtig mange byger, og så hen mod weekenden risikerer vi en ordentlig gang blæsevejr, især fredag og lørdag, tilsat en masse regnbyger, forudser vejrværten.