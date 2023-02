Lægestuderende med skarp kritik af OUH: - Behandl os ordentligt

Midt i stor lægemangel i Region Syddanmark retter de lægestuderende nu skarp kritik mod OUH.



De oplever nemlig at blive ansat på forkerte overenskomster - og blive opsagt i deres faste stillinger, når de vil have problemet rettet.

Noget, der ifølge dem har konsekvenser både for de studerende her og nu - og for lægemanglen på Fyn på længere sigt.

En af de lægestuderende, der er ramt af problematikken, er Katrine Jakobsen. For to måneder siden arbejdede hun fast på kirurgisk afdeling på OUH.

- Det er en afdeling, jeg har været rigtig glad for at være på, og jeg har snakket med sygeplejerskerne på afdelingen, som også har været glade for at have mig ansat, fortæller Katrine Jakobsen, der udover at være lægestuderende på femte semester også er næstformand i Odense-afdelingen af FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende.

Men hun opdagede et problem i sin ansættelse, som endte med at få konsekvenser.

- Jeg blev ansat på den forkerte overenskomst, hvilket jeg gjorde OUH opmærksom på. Og det endte så i en fyring, fortæller Katrine Jakobsen.

Ifølge hende var begrundelsen for fyringen, at hun skulle over på en anden overenskomst, og derfor skulle hun rykkes tilbage til vagtordningen, som er en helt anden arbejdsgiver.

Masser af sager

Den oplevelse er Katrine Jakobsen ikke alene med.

FADL Odense har ført over 30 sager mod Region Syddanmark alene i 2022. Langt de fleste handler netop om, at de lægestuderende bliver ansat på forkerte overenskomster.

- Vi bliver placeret på andre overenskomster, hvor vi får mindre i løn end på vores egen overenskomst, forklarer Emma Kanchana Ertner Bengtsson, formand i FADL Odense.

Det betyder for eksempel, at en lægestuderende ansat på FOAs overenskomst får 30 kroner mindre i timen, end hvis de var ansat på FADLs, som de burde. Det svarer til knap 1.000 kroner om måneden for en almindelig studerende.

- Det er for dårligt, og det er ikke okay at shoppe mellem de forskellige overenskomster, siger Emma Kanchana Ertner Bengtsson.

Tilbage på kirurgisk afdeling hev Katrine Jakobsen fat i OUH for at få rettet fejlen. Resultatet var en fyring.

Og sådan går det ofte.

- Når vi siger det, så oplever vi, at vores medstuderende bliver fyret fra afdelingerne og placeret på et vikarbureau i stedet for, siger Emma Kanchana Ertner Bengtsson.

Præcis som Katrine Jakobsen gjorde det.

- De anerkender, at vi er blevet placeret på den forkerte overenskomst til at starte med, og så bliver det pænt formuleret, at vi er fyret, siger Katrine Jakobsen.

Derfor måtte hun vinke farvel til de faste kolleger på afdelingen. Derefter blev hun med egne ord ”kastet rundt på forskellige afdelinger” på sygehuset.

- Den ene dag sidder jeg ved intuberede børn, og dagen efter kommer jeg ud på psykiatrisk afdeling, siger hun.

Forlader OUH - og måske Fyn

Konsekvensen er i værste fald, at de lægestuderende søger andre steder hen, forklarer FADL Odense-formanden.

- Enten i andre regioner eller på andre hospitaler, siger Emma Kanchana Ertner Bengtsson.

Og det er dårlige nyheder for både OUH og Region Syddanmark.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hver fjerde opslåede lægestilling ikke bliver besat. Her i regionen fik hvert syvende jobopslag ikke en eneste ansøgning i 2021 og 2022.

- Hvis regionen ønsker at rekruttere og fastholde lægestuderende, der allerede er her i regionen, så kunne de jo starte med at behandle os ordentligt, siger Emma Kanchana Ertner Bengtsson.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra både Region Syddanmark, som er ansvarlig for sygehusvæsenet, og fra OUH, som står med ansættelserne.

Region Syddanmark henviser til OUH, mens OUH skriver, at de ikke ønsker at stille op til interview, da FADL er indkaldt til dialogmøde om sagen i næste uge for at finde en løsning.

