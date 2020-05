Lillebæltsbroen skal males: Betyder nedsat hastighed

Fra i morgen den 25. maj vil et større malerarbejde på den nye Lillebæltsbro gå i gang, da broens stålkonstruktioner skal renoveres for at forlænge broens levetid. Det forklarer Vejdirektoratet i en pressemeddelse.

Arbejdets første fase påbegyndes i sporet fra Fyn mod Jylland i morgen, og fortsætter frem til slutningen af oktober i år. Anden fase starter i maj 2021 og løber frem til september samme år i sporet mod Fyn. Mens arbejdet står på, vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

I forbindelse med arbejdet kan den tunge vognbane blive inddraget fra klokken ni på hverdage og helt frem til klokken 06:30 den efterfølgende morgen, og det vil på noget af strækningen betyde, at kun to af sporene er åbne. Arbejdet vil udføres fra en mobil arbejdsplatform, som kan køres væk i den travle morgentrafik.

- Vi har et stort fokus på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for trafikken. Og vi har valgt at begrænse arbejdet til den ene side af broen, så det kun er trafikken i den ene retning, der bliver påvirket, siger Peter Holt, som er fagprojektleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelsen.

I år vil trafikanterne fra Jylland mod Fyn altså ikke opleve nogen gener i forbindelse med arbejdet, når de kører over broen.

Forlænger broens levetid

Renoveringsarbejdet går ud på at rense gammel og nedslidt overfladebehandling af stålkonstruktionerne på broen. Stålkonstruktionerne er blandt andet vigtige for hængebroens store bærende kabler, som holder den nye Lillebæltsbro frie spænd på 600 meter.

- Vi skal afrense og male broens stålkonstruktioner fra belægningskanten ved autoværnet til brokassens yderkant. Det vil sige, at vi vil arbejde i broens yderside, forklarer Peter Holt i pressemeddelsen.

På grund af renoveringen er det nødvendigt at frakoble forsyningen til flere af broens installationer. Derfor vil broens projektører, nødtelefoner og vejrstation være midlertidigt ude af drift, mens arbejdet står på.

I alt skal 4000 kvadratmeter males, og den nye maling forventes at holde i 25 til 40 år.