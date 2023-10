Maiken har en fødselsdepression: Nogle gange har jeg haft lyst til at opgive det hele

- Altså jeg tror, at det kommer til at virke. Vi har set fra undersøgelser i udlandet, at det har en gavnlig effekt på symptomerne, altså så du ikke har fødselsdepression i så høj grad. Det vi mangler er bare en model, der er tilpasset danske forældre og det danske sundhedssystem. På sigt forestiller jeg mig, at det kan blive et nationalt tilbud til alle kvinder i hele Danmark, siger Anja Friis Elliott.

I dag står Maiken Lindegaard frem med sin historie. For at bryde et tabu om fødselsdepression. Og for at bakke op om, at der bliver forsket i ny og bedre hjælp til de forældre, der bliver ramt.

- Man får jo at vide, at man skal holde af sit barn og have en glæde ved det, og det havde jeg ikke. Jeg går rundt med en stor sorg over, at det at få et barn ikke blev det, som jeg havde drømt om. Det vil være rigtig godt med mere viden om fødselsdepression, og i det hele taget er det vigtigt med mere opmærksomhed på den sygdom, siger Maiken Lindegaard.