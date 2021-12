Mandagens coronatal: Smitten er rekordhøj - men der er et forbehold

Inden for det seneste døgn er der registreret 200.896 pcr-prøver ifølge SSI. De positive tests dækker over prøver fordelt over hele weekenden og ikke bare søndag.

Omikron-smitten stiger

Tilfældene af den nyeste covid-19-variant, omikron, er fortsat stigende i Danmark.

3. december var der 18 tilfælde af covid-19-varianten, men mandag skriver SSI, at der er fundet i alt 261 tilfælde.

SSI skriver på sin hjemmeside, at instituttet er bekymret for stigningen i omikron-smitten.

- Der er nu igangværende smittekæder, hvor smitten ses blandt folk, der ikke har være ude at rejse eller har haft forbindelse til rejsende, siger Henrik Ullum, administrerende direktør i SSI.