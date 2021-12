Påbud til børneafsnit: Udsætter ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko

- De høje følelsesmæssige krav er en del af arbejdet, og det er de, fordi vi har med syge mennesker at gøre. Vi har ikke mulighed for at fjerne det fra jobbet, men vi skal sikre, at sygeplejerskerne kan håndtere det ved at give dem god introduktion og indføring i arbejdet, siger Mathilde Schmidt-Petersen.

I næste uge modtager børneafdelingen en opfølgende rapport fra Arbejdstilsynet, der vil vise, om det belastede arbejdsmiljø er blevet bedre.