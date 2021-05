Mandagens coronatal: Smitten stiger svagt over hele Fyn

Ti smittede på en uge

Siden søndag er der registreret i alt ti flere smittede i de seneste syv dage i alle de fynske kommuner tilsammen.

I alle kommuner er der højest en stigning på to flere smittede, mens der i Nyborg er et fald på tre smittede. Det er med andre ord marginale udsving, der får tallene til at ændre sig.