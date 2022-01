Manglen på arbejdskraft i dansk industri når nye højder

Manglen på arbejdskraft i industrien i Danmark nåede i januar det højeste niveau nogensinde.

Det viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for januar. Barometeret er baseret på svar fra virksomheder.

I januar meldte 42 procent af virksomhederne i industrien om mangel på hænder. Det er en stigning fra 38 procent i slutningen af 2021.

Manglen er mest udtalt i maskinindustrien samt på virksomheder inden for fødevarer, drikkevarer og tobak. Her mangler mere end 60 procent af virksomhederne arbejdskraft.

I byggebranchen er det 46 procent af virksomhederne. Det er lidt lavere end rekordniveauet i efteråret.

Aftale på vej

Regeringen præsenterede fredag i sidste uge en politisk aftale, der skal være med til at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet. På Fyn fik aftalen dog en blandet modtagelse.

- Den store mangel i det, der ligger nu, er, at beløbet for udenlandsk arbejdskraft ikke er sat ned, så vi kan tiltrække flere. Vi har et behov for at trække udlændinge ind, for der er ikke nok ledige i Danmark. Og det har man ikke løst med den pakke, der ligger nu, sagde Fynsk Erhvervs formand Henrik Neelmeyer lørdag til TV 2 Fyn

De tiltag, der er enighed om, er at sænke dagpengesatsen for nyuddannede og give folkepensionister lov at arbejde ved siden af uden at blive modregnet i ydelserne.

Der er lagt op til at sænke beløbsgrænsen for arbejdskraft uden for EU fra 448.000 kroner om året til 375.000 kroner i to år. Det betyder, at det er den årsløn en arbejdsgiver som minimum skal tilbyde for at hente arbejdskraft uden for EU.