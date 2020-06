Markant fald i udbuddet af ejerlejligheder og villaer på Fyn

Friske tal fra boligsiden Boliga.dk viser, at der er sket et markant fald i antallet af udbudte ejerlejligheder og villaer.

Det er faldet med 12 procent på Fyn siden sidste år. Det svarer til, at der er sat 626 færre boliger til salg i forhold til sidste år.

Vi har haft det største antal brugere nogensinde i maj Laust Farver, direktør, Boliga.dk

- Vi har aldrig nogensinde registreret et lavere udbud af boliger. Vi kan se på tallene, at det er gået gevaldigt ned efter nedlukningen, siger Laust Farver, der er direktør for Boliga.

Rekordstor købsinteresse

Men selvom der er mangel på sælgere og boliger, er der i den grad boliginteresserede købere på boligsiden.

- Vi har haft det største antal brugere nogensinde i maj. Der er altså en meget stor købsinteresse, siger Laust Farver.

Skævheden i udbud og efterspørgsel kan få konsekvenser for køberne, da boligpriserne kan stige. Det har dog ikke haft konsekvenser for salgspriserne endnu, oplyser Laust Farver.

Frygter liggetidspest og lav salgspris

Sælgerne er blevet presset af coronakrisen, hvilket også har været grunden til, der har været et meget lavt udbud.

- Coronakrisen og den usikre økonomiske fremtid har fået mange potentielle sælgere til at trække følehornene til sig, siger Laust Farver, der er direktør for Boliga, og fortsætter:

- Man vil som sælger gerne undgå liggetidspest, altså at en bolig ligger til salg for længe, for det gør den normalt mindre attraktiv. Desuden så køberne ved nedlukningen ind i et stormvejr, og kunne blive nervøse for at få en for lav salgspris, siger han.

Laust Farver regner med, at sælgerne fortsat holder vejret og afventer den kommende tid, men at salget stille og roligt begynder igen.

De fynske kommuner har oplevet forskellige fald i udbuddet af ejerlejligheder og villaer. Værst er det i Nyborg, hvor der er sat 22 procent færre boliger til salg i 2020 sammenlignet med forrige år.