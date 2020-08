Millionbeløb til promenade: - Det er fuldstændig fantastisk

På promenaden i Klintebjerg på Nordfyn vil man snart kunne se et nyt fælleshus. De penge, som Foreningen Udvikling Klintebjerg har søgt, er blevet doneret af Fynbo-Fonden. Det kan Trine Wenckheim Formand for Foreningen Udvikling Klintebjerg og Jørgen Kjeldsen, formand for Fynbo-Fonden onsdag fortælle.

- Vi har jo været så heldige, at Fynbo-Fonden har set at det er en god idé vi har gang i med vores fælleshus Skalleværket for foreninger i Klintebjerg, fortæller Trine Wenckheim.

Donationen betyder, at foreningens mål om at kunne rejse i alt 3,7 millioner nu er blevet en realitet.

- Med de her penge kan vi faktisk sætte et stort fedt haktegn, nu har vi midlerne til at etablere huset, og det er fuldstændig fantastisk, siger Trine Wenckheim.

Trine Wenckheim fra Foreningen Udvikling Klintebjerg og Jørgen Kjeldsen fra Fynbo-Fonden kunne i dag afsløre en donation på 1,1 millioner kroner fra Fynbo- Fonden til foreningen udvikling Klintebjerg. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

For Jørgen Kjeldsen fra Fynbo-Fonden er dagen også stor.

- Det er en stor dag i dag. Det er et meget fint projekt, som vi har støttet og på et tidspunkt er jeg da også i stand til at overføre pengene til deres konto, fortæller formand for Fynbo-Fonden, Jørgen Kjeldsen med et smil på læben.

Hvad de 1,1 millioner kroner helt præcist skal bruges til, er der allerede en plan for.

- De skal gå til, at vi får fortsat vores promenade, og så til at vi får bygget det her fælleshus for foreninger i området, fortæller Trine Wenckheim.

Foreningshuset, som forventes at blive mellem 120 og 150 kvadratmeter stort, skal kunne huse de foreninger i området, som kan have brug for et sted at samle sig. Ifølge Trine Wenckheim kan huset ses som et klubhus.

For Fynbo-Fonden bliver pengene doneret med et stort smil og et stort håb.

- Vi har ikke nogen krav, men selvfølgelig forventninger om, at huset bliver bygget og brugt, lige så vel som resten af området herude skal være rigtig godt for befolkningen og gæster i det hele taget. Det satser vi på og håber på, siger Jørgen Kjeldsen.

Håbet for foreningen udvikling Klintebjerg er, at byggeriet kan gå i gang næste år til april eller maj.

Og donationen, den forventer Jørgen Kjeldsen at foreningen snart vil se på bankkontoen.

- Måske i morgen. Det er i den grad effektiv handling, så de må gerne klappe os bestyrelsen på ryggen og sige tak, det ved jeg også at de gør, siger Jørgen Kjeldsen.