Millionbeløb til TUBA: Hjælp til børn og unge i misbrugsfamilier

Den landsdækkende organisation Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere (TUBA), som har en afdeling i Odense, har travlt i denne tid.

TUBA hjælper og rådgiver udsatte børn og unge i alderen 14-35 år, som lever med misbrug i deres hverdag.

Under corona-krisen har isolationen medført, at flere kontakter organisationen. Det fortæller Henrik Prien, som er leder for TUBA i Region Syd.

- Unge som i forvejen oplever en høj grad af isolation og ensomhed omkring det misbrug, de står i, oplever i denne krise, at de er endnu mere isoleret. Nogle af de frirum, som de normalt har såsom skole og fritidsaktiviteter, er der ikke. Så er de unge mere isoleret i misbrug i hjemmet.

TUBA giver ekstra hjælp i denne tid, og derfor har organisationen modtaget en donation fra TrygFondens sociale akutpulje. En donation på 1.474.000 kroner.

Glade for hjælpen

Sundhedstyrrelsen skønner, at 122.000 børn vokser op i familier med alkohol- og stofmisbrug lige nu. Det er alle disse børn, som under corona-krisen oplever store udfordringer.

Derfor er TUBA glade for donationen fra Trygfonden.

- Det er en rigtig stor hjælp, og det betyder, at vi kan hjælpe flere unge her og nu, fortæller Henrik Prien.

Perspektiv og forståelse

29-årige Marianne Scheer Pedersen benyttede sig af et gruppeforløb hos TUBA for to år siden. Hun er vokset op med en alkoholisk far og en stedfar med psykotiske tendenser.

- Det var en blanding af de to hjem, der ikke var superrart at vokse op i, fortæller hun og uddyber.

- Det var en splittet følelse. Jeg var meget på vagt det ene sted, og det andet sted var man efterladt til sig selv.

Efter en periode med mange mareridt besluttede hun at kontakte TUBA. Inden Marianne Scheer Pedersen startede i gruppeforløbet var hun skeptisk.

- Jeg tænkte bare, hvor meget kan det gøre for mig at sidde i en cirkel og snakke med mange mennesker, forklarer hun.

Men det gjorde en stor forskel for hende.

- Du kunne fortælle en historie uden nogen så chokeret ud eller ikke vidste, hvordan de skulle reagere. Der var fuld forståelse, siger Marianne Scheer Pedersen, der opfordrer andre unge i samme situation at søge hjælp.

- Det at få et fællesskab og kunne sige ting højt i et fællesskab, der føles trygt. Det føles meget mere trygt, end man regner med.

Herik Prien kommer med samme opfordring.

- Hvis man skulle være interesseret i det, så kan man benytte sig af vores chatrådgivning og vores brevkasse. Samtidig kan man også kontakte os og få en videosamtale, som et første skridt. Ræk ud og kontakt os, slutter han.