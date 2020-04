Corona: Antallet af indlagte på OUH falder

I den seneste uge er antallet af indlagte patienter med covid-19 faldet i hele landet. Det gælder også på Fyn. Tirsdag i sidste uge var der 38 patienter indlagt på Odense Universitetshospital (OUH), mens der onsdag i denne uge er 29 patienter indlagt.

Den udvikling giver grund til forsigtig optimisme, mener Hans Jørn Kolmos, der er professor, pensioneret overlæge og tidligere hygiejneansvarlig på OUH. Udviklingen skal dog tages med et forbehold forklarer han.

- Hvis tallet stiger, er det fordi der kommer flere indlæggelser, men når det falder, kan det jo både være, fordi nogen er blevet udskrevet, og fordi nogen er døde, siger den pensionerede overlæge.

God udvikling

Hans Jørn Kolmos ser tallet som en del af en landsdækkende tendens. 30. marts ramte antallet af indlagte på landsplan sit hidtil højeste niveau med 533. Siden er det faldet til 453.

I Region Syddanmark var antallet højest 2. april, hvor 85 personer var indlagt. Det tal er nu faldet til 66.

- Det er en god udvikling. Det er opmuntrendende at se, at det lader til, at de foranstaltninger, der er lavet, ser ud til at virke. Det er også derfor, man så småt kan begynde at åbne op for samfundet igen, siger han.

Småudbrud skal kunne håndteres

Mandag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at man forsigtigt begynder at genåbne det danske samfund efter påske.

Det indebærer blandt andet, at daginstitutioner og skoler åbner igen. Dog er det kun 0. til 5. klassetrin, der kommer i skole igen efter påske. Med åbningen forventer man, at der vil ske en grad af smittespredning i samfundet, og derfor bliver de kommende måneder afgørende, fortæller Hans Jørgen Kolmos.

- Når der bliver åbnet op igen, så forventer man er der kommer nogle småudbrud, og så er det vigtigt, man har testkapaciteten til at kunne håndtere det, og at man har et system, der kan kontaktopspore, så man kan inddæmme udbruddene, siger han og uddyber.

- Vi spiller stadig defensiv fodbold. De ting, vi har gjort indtil nu, såsom at have fokus på hygiejne og på ikke at samles for mange ad gangen, det bliver lige så vigtigt i de kommende måneder.

