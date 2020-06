Mor gav søn urin direkte i årerne: Sagen begynder torsdag

I lidt over et år i perioden fra 1. juni 2018 til 3. juni 2019 har en ung kvinde udsat sin søn for det, anklagere ved Fyns Politi kalder for vanrøgt og mishandling.

Det har hun blandt andet gjort ved at opdigte symptomer på sygdom hos sin søn, ødelægge flere af sønnens indlagte katetre samt ved at inficere sønnens blodårer med urin.

Læs også Mor tiltalt for vanrøgt: Lille dreng fik urin direkte i årerne

Det har ført til fejlagtige behandlingsforløb, unødige indlæggelser og unødig medicinering af sønnen.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som TV 2/Fyn er i besiddelse af.

Kvinden "(...) tiltales ved retten i Odense med påstand om fængselsstraf for vanrøgt efter straffelovens § 213, og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter i form af mishandling (..)"

Kan medføre alvorlige, psykiske konsekvenser

Torsdag starter retssagen ved retten i Odense mod den unge kvinde, som menes at lide af sygdommen Münchausen by proxy.

Hvad er Münchausen by Proxy? Münchausen by proxy er en tilstand, hvor en voksen simulerer eller skaber syptomer på sygdom hos et barn - som regel sit eget barn. På den måde opnår den voksne en ubevidst gevinst ved barnets indlæggelse på et hospital. Tilstanden opfattes som børnemishandling og kan være livstruende for barnet, grundet den voksnes simulation eller skabelse af symptomer hos barnet. Sygdommen anses som meget sjælden, men der findes tilfælde, der har ført til domsfældelse i Danmark. Man ved ikke, hvordan tilstanden opstår. Personer med Münchausen by proxy har muligvis personlighedsforstyrrelser som dårlig impulskontrol, anden destruktiv adfærd, borderline med videre. Traumer i barndommen og svigt antages at spille en rolle. Sammenhængen mellem personlighedsforstyrrelserne og syndromet er dog uklar. Kilde: Patienthåndbogen. Se mere

Sygdommen er en tilstand, hvor man som voksen simulerer eller direkte skaber symptomer på sygdom hos et barn, og dette er som regel hos sit eget barn.

I anklageskriftet lægger Fyns Politi vægt på, at kvinden med sin adfærd overfor lægefagligt personale har fastholdt sønnen i fejlagtige behandlingsforløb, og at det for sønnen:

"(...) på længere sigt kan have medført alvorlige psykiske konsekvenser med risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelser, depressioner og selvskadende og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd."

Ødelagde katetre og sprøjtede urin i blodbanen

I perioden fra juni 2018 til juni 2019 har kvinden været i kontakt med flere praktiserende læger, lægevagterne ved hendes bopæl i Middelfart og Juelsminde samt med læger på Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Tre grader af Münchausen by Proxy Münchausen by proxy findes i tre grader: I den mildeste grad besøger den voksne og barnet hyppigt lægen. Hvis ikke den første læge kan finde noget, der er galt, tager de typisk til den næste. I mellemgraden påstår den voksne, at der er noget galt. Det får ofte lægen til at begynde at undersøge barnet, fordi påstanden virker toværdig. Mishandlingen af barnet sker derved gennem sundhedssystemet, som kommer til at påføre et raskt barn adskillelige undersøgelser og behandlinger. I den farligste grad bliver symptomerne hos barnet fremprovokeret. Det kan eksempelvis være ved at tappe blod fra barnet. Kilde: Karin Lassen Scmidt, ovelæge, Aarhus Universitetshospital Se mere

Af anklageskriftet fremgår det, at kvinden over 15 gange har oplyst til lægefagligt personale, at sønnen har haft krampeanfald.

Til dette blev der flere gange udskrevet medicin, der gjorde sønnen træt, samt skabte flere sundhedsmæssige udfordringer for sønnen herunder forstoppelse og en forsinket udvikling.

Kvinden oplyste desuden, at sønnen havde symptomer på urinvejsinfektion, og i samme forbindele afleverede hun forældede urinprøver.

Til dette blev der også udskrevet medicin, som havde uhensigtsmæssige konsekvenser for sønnen. Blandt andet kvalme, opkast, diarré og risiko for at udvikle resistens overfor antibiotika.

Læs også 54-årig skød og ramte politibetjent: Skal i fængsel i fem år

Kvinden er derudover tiltalt for flere gange at ødelægge indlagte katetre, som har medført smerte og psykiske traumer hos sønnen. Af anklageskriftet fremgår det, at det på sigt kan medføre angst.

Kvinden har flere gange også sprøjtet inficeret urin i sin søns blodbaner for at fastholde behandlingsforløbet af sin søn. Det medførte blandt andet blodforgiftning hos sønnen.

Alle disse forhold skal retten i Odense vurdere torsdag.