Motorsport sat på ufrivillig pause: Odense Kommune kritisereres for skandaløs sagsbehandling

Ikke en dråbe benzin bliver for tiden brændt af på crossbanen ved Motorsport Center Fyn.

Få dage inden jul sidste år valgte Planklagenævnet at ophæve tilladelsen til det nybyggede anlæg. Begrundelsen lød, der ikke var taget hensyn til påvirkningen og beskyttelsen af arten stor vandsalamader, der lever i området.

Og det frustrerer kørerne.

Læs også Stor vandsalamander spænder ben for nybygget motorsportsanlæg

- Vi står her og aner ikke, hvad der skal ske. Vi har jo lavet en kæmpe indsats med frivilligt arbejde for at få det op at køre. Vores samlingssted forsvinder også jo, siger Rasmus Christensen, motocrosskører og medlem af Fyens Motor Sport.

Nu er de forbedringer, man var i gang med ved banerne, sat i bero.

- Det er rigtig trist, fordi vi har rigtig, rigtig mange mennesker, der har arbejdet rigtig meget på det her område, så det er selvfølgelig hårdt, siger Helle Sørensen, medarbejder ved Fyens Motor Sport.

Klager holder fast

En af motorbanens modstandere i Kærby Mose er Kristian Vielkilde. Han og mange andre beboere i området håber, at motorbanen aldrig genåbner - og ikke kun på grund af vandsalamanderen.

- Det svarer lidt til at have ti motorsave stående ovre ved naboen og brænde af, fortæller han om larmen fra Fyens Motor Sport.

Læs også Fynsk festival rykkes til sidst på året

Han giver ikke meget for Fyens Motor Sports tiltag for at sikre salamanderen eller for kommunens håndtering af sagen.

- Odense Kommune har hele tiden vidst, at der var en vandsalamander, og at den var beskyttet af EU's habitatsdirektiv. Derfor er det jo en kæmpe skandale, at man ligesom prøvet at dispensere sig igennem tingene, siger Kristian Vielkilde.

Byrådsmedlem forstår frustration

Ifølge byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) er det dybt beklageligt, at der skal gå så lang tid uden en afgørelse. Han mener, at Odense Kommune på et langt tidligere tidspunkt skulle have oplyst Fyens Motor Sport, at der var blevet klaget over nogle forhold, inden klubben brugte penge på at etablere en bane, der ikke længere er lovlig.

Hvordan klagegangen herfra kommer til at foregå ved jeg ikke. Men jeg kan godt forstå, hvis Fyens Motor Sport er trætte af det Tommy Hummelmose (K), byrådsmedlem

- Odense Kommune kunne faktisk have forudset det her for tre år siden. Det er ikke i orden, det, der er sket, siger han.

Derfor ser han nu to muligheder for, hvad der videre skal ske. Den ene er, at motorbanen bliver fjernet, så området kan genoprettes, mens den anden er, at man starter forfra med en ny sagsbehandling og en ny miljøvurdering.

- Hvordan klagegangen herfra kommer til at foregå ved jeg ikke. Men jeg kan godt forstå, hvis Fyens Motor Sport er trætte af det. Jeg kan godt forstå, hvis Fyens Motor Sport ikke føler, at det her er i orden, siger Tommy Hummelmose.

- Når jeg læser sagen om klageafgørelsen igennem, skinner det ud af den, at det er Odense Kommune, der har fejlet i deres håndtering af det her, siger Tommy Hummelmose.

02:50 En sjælden salamander gøre det umuligt at køre på en motocrossbane i Odense. Luk video

Læs også Succes med narkometre: Flere bilister snuppes med narko i blodet