Mundbind, dåser og takeaway: Så meget flyder affaldet på Fyn

I år var det især tre typer affald, som lå og flød. Emballage fra takeaway, mundbind og dåser.

- Vi forventede at finde meget emballage fra takeaway, men det er alligevel påfaldende, at der er blevet samlet så store mængder i løbet af ugen. Det er desværre en konsekvens af, at vi producerer alt for meget affald, når vi køber takeaway, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I alt blev der 120.000 stykker takeaway-emballage, 52.000 engangsmundbind og 87.000 dåser i hele landet.

Affald i din kommune

På Fyn er det ikke overraskende Odense Kommune, der har samlet mest skrald. 7.632 kilo affald blev det til, mens Nordfyn har indsamlet 413 kilo, der er det laveste på Fyn. Der er ikke registreret nogen affaldsindsamling for Ærø.

I kortet herunder kan du klikke dig rundt og se, hvor meget affald der er blevet samlet i din kommune. Her kan du både se det samlede antal kilo, ligesom du også kan se, hvor mange dåser, takeaway-emballage og mundbind der er fundet.