Musiker Jacob Aksglæde: - I mit hjerte er Fyn stadigvæk hjem

- Når jeg tænker tilbage på min barndom, er det ofte på enten sommer eller vinteren med megahøje snedriver. Et meget idyllisk billede som man kunne se i en film, fortæller sanger og sangskriver Jacob Aksglæde om opvæksten i den odenseanske bydel Hjallese, da vi mødes hos pladeselskabet Discowax på Nørrebrogade i København.

Men det er efterhånden noget tid siden, at Jacob Aksglæde legede sneboldkamp i Hjallese. Han flyttede nemlig til København som 20-årig og har efterhånden brugt de seneste ti år på at etablere sig indenfor den danske musikbranche. En kamp som har været hård, men som han fortsat er klar på at kæmpe.

Læs også Hjertesorg: Sangskriveren Aksglæde finder brændstof i gamle ekskærester

- Jeg vil gerne nå til et sted, hvor det er helt åbenlyst, at jeg har “made it”, og så vil jeg gerne lave et soundtrack gennem mange år til Danmarks befolkning, fortæller Jacob Aksglæde i podcasten "Bajer og Brunsviger".

Når musikken spiller

Vejen til pladeselskabet i København og scenerne rundt omkring i Danmark var dog ikke en, som Jacob Aksglæde havde forudset han skulle tage.

- Ingen af mine forældre spiller instrumenter, fortæller han.



- Min far elsker musik og er musiknarkoman. Han har spillet høj musik hele mit liv, meget høj musik. Uanset hvilket tidspunkt på dagen det var, så spillede han høj popmusik, og min mor har også spillet en masse musik derhjemme, fortæller Jacob Aksglæde.

Faktisk var det først i starten af sine teenageår, at musikeren prøvede kræfter med at spille guitar, og inden længe blev den første Aksglæde-sang til.

- Jeg forstår ikke, hvordan jeg kom til at skrive den første sang, der var ikke nogen, der bad mig om det. Det kom bare ud af ingenting, fortæller Jacob Aksglæde.

- Jeg kan bare huske, at jeg gjorde det, da min sjetteklasse-kæreste slog op med mig. Så skrev jeg et digt, og så fik jeg det bedre, mindes musikeren.

Bajer og Brunsviger Bajer og Brunsviger er en podcast produceret af Bemærk, TV 2 Fyns ungdomsredaktion. Her fortæller fantastiske fynboer om deres forhold til Fyn og opvækst på øen. Alle har et nært forhold til øen, som ligger dybt i deres identitet, selvom de måske er flyttet væk for en periode. Podcasten kan høres på Spotify og iTunes. Se mere

Det virkede urealistisk

De mange digte, ord og toner er sidenhen blevet ved med at komme til Jacob Aksglæde, der for nyligt har udgivet sit debutalbum. Noget der for den fynske musiker engang virkede helt urealistisk.

- Der har ikke været de der store odenseanske bands, som har “made it big out there”. Derfor kan man godt føle, at det er usandsynligt, at man kan blive musiker selv, forklarer Jacob Aksglæde.

- Dem, der er opvokset i København for eksempel, har haft mange flere idoler, der er gået fra at være folkeskoleelever til at stå og spille på Store Vega.

- Den der tro på sig selv, den er måske mindre hos mig og var mindre hos mig, fordi jeg kom fra Fyn, eller fra Odense, siger Jacob Aksglæde.

Man skal ikke være pinlig berørt. Når man er stolt af det man er, uanset hvad man er, så er det sejt Jacob Aksglæde, sanger og sangskriver

Stolt af at være fra Fyn

Selvom troen på, at han en dag kunne stå på Store Vegas scene, måske var lidt mindre end unge københavnske musikere, så er Jacob Aksglæde stadig stolt af, hvor han kommer fra.

- Jeg skulle lige vænne mig til det, da jeg flyttede til København. Der var det som om, at jeg så københavnerne som værende seje. De kunne noget andet, fortæller Jacob Aksglæde.

- Men så når man bor herovre og skal finde sig selv, og det skal man jo, så er det at have en identitet som fynbo fedt, siger Jacob Aksglæde.

Læs også Skuespiller Jesper Groth: - Hvis man er fra Ærø, er man stolt

- Man skal ikke være pinlig berørt. Når man er stolt af det man er, uanset hvad man er, så er det sejt, fortæller musikeren.

Ting ændrer sig

Og ligesom titlen på Aksglædes debutalbum; “Ting ændrer sig”, så er der også mange ting, der har ændret sig for den unge fynbo, siden han flyttede fra Hjallese til København, blandt andet er selvtilliden og troen på, at en ung fyr fra Fyn godt kan “make it big” blevet større.

- Jeg har en drøm om at stå på Arena-scenen på Roskilde og spille en masse hits, som folk bare kan på rygraden.

Én ting, der ikke har ændret sig, er Jacob Aksglædes tro på, at heldet er med ham, og at han især kan takke én for det.

- Jeg plejer at sige, at jeg er meget heldig. Jeg er heldig med, at jeg har en velfungerende krop, jeg har sans for musik, og så har jeg også en vilje til at gøre det. Jeg plejer at sige, at det er held, men jeg kæmper stadig for det, siger Jacob Aksglæde.

- Jeg tror på, at der er en person, Gud, der holder hånden over mig, som jeg tænker på en gang imellem og siger tak, fortæller Jacob Aksglæde.

Fyn er en sen sommeraften

For Jacob Aksglæde er der mange gode minder forbundet med opvæksten i Hjallese og Odense, og hvis han skulle beskrive Fyn som en følelse, er han ikke i tvivl.

Inde i mit hjerte er Fyn stadig mit hjem. Jeg kender det sted i mit hjerte, og der er jeg helt hjemme. Jacob Aksglæde, sanger og sangskriver.

- Det er en følelse af en sen sommeraften, der er varm, tryg, og man lige får sig en Albani Classic med en studenterhue på, siger musikeren.

Selvom Jacob Aksglæde stoppede med at sige “hjem” for nogle år siden, og at det fysiske hjem i dag er placeret i København, er der ingen tvivl hos den unge musiker, når han mærker efter.

- Inde i mit hjerte er Fyn stadig mit hjem. Jeg kender det sted i mit hjerte, og der er jeg helt hjemme.