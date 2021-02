Myndigheder finder flere tilfælde af sydafrikansk variant

Sundhedsmyndighederne har fundet to nye smittetilfælde i Danmark med den sydafrikanske coronavariant, B1351.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

Varianten, der vurderes som mere smitsom, er fundet hos to personer, der ikke er hjemvendt fra rejse, og dermed er de sandsynligvis blevet smittet af andre borgere i Danmark.

- Smitten er ikke knyttet til rejseaktivitet, så smitten ser ud til at være sket mellem borgere. Det er dog vigtigt at sige, at det fortsat er lave tal, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med intensiv smitteopsporing, siger han.

Det er det 12. og 13. tilfælde af den virusvariant i landet.

De seneste dage er der fundet en række smittede med varianten, som ikke kan knyttes til rejseaktivitet.

Den sydafrikanske coronavariant kan ifølge Statens Serum Institut (SSI) have nedsat følsomhed over for antistoffer.

Det kan dermed påvirke effekten af coronavaccinerne. SSI har dog selv meldt ud, at vaccinerne forventes at virke.

Pfizer/BioNTech og Moderna, som står bag to af de tre vacciner mod covid-19, som bruges, har også sagt, at deres vacciner virker.

Ifølge et udvalg fra Verdenssundhedsorganisation (WHO) kan vaccinen fra den tredje producent - AstraZeneca - også bruges i lande, hvor den sydafrikanske variant er udbredt.

Sydafrika har ellers forsøgt at bytte sine AstraZeneca-vacciner, fordi landet frygtede, at vaccinen ikke var lige så effektiv mod den variant.

De første tilfælde af varianten i Danmark blev fundet blandt personer, som var kommet hjem fra Vestafrika, Østafrika og Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.