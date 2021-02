Ny markant stigning: Nyborgs smittetal brager i vejret

Antallet af corona-smittede i Nyborg Kommune har i de seneste uger været den klart højeste på Fyn. Først var det fordi, der skete et større smitteudbrud med corona i kommunens plejesektor.

Nu stiger smittetallet i Nyborg så endnu engang markant.

Derfor er Nyborg borgmester Kenneth Muhs (V) ude med en opfordring til fortsat at holde fast i de gode vaner.

- Vi kan se, at det er indenfor det seneste døgn er steget, og det er også derfor at vi går ud her i dag. For vi skal have bragt smitten ned. Derfor er opfordringen at holde de gode vaner; hold afstand, sprit af, siger Kenneth Muhs.

På bare et døgn er der konstateret 13 nye smittede med covid-19, mens kommunen de seneste syv dage har registreret 53 smittede.

Det betyder, at den østfynske kommune onsdag har et incidental på 165,8 - tirsdag var det tal 125,1. Incidentallet angiver, hvor mange smittede der er per 100.000 indbygger. Dermed har Nyborg Kommune det tredjehøjeste incidenstal i hele Danmark.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Ifølge Kenneth Muhs spreder coronasmitten i kommunen sig primært i Nyborg by. De 13 borgere, der er smittet det seneste døgn, er alle bosat i Nyborg by ligesom allesammen er under 50 år.

- Smitten er i alderen 0-50 år og så ser vi også at det især ude i husstandene at smitten opstår. Så det er altså næsten alle aldre og derfor er det vigtigt at finde de gode vaner frem. Det er rundt ude i privaten. Det er også derfor at anbefalingerne er vigtige. Så er det vigtigt, når vi går ud og handler og er i det offentlige rum. Restriktionerne og test er vores vigtigste våben for at få smitten ned, fortæller borgmesteren.

Også i Kerteminde og Odense kommuner stiger smitten voldsomt. Her er incidensen henholdsvis 130,5 og 118. Det giver en sjette- og niendeplads på listen over højeste incidenstal.

