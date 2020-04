Naboen holder fest: - Skal jeg melde det til politiet?

Det er i grunden ikke til at misforstå budskabet, som statsminister Mette Frederiksen har haft til flere pressemøder i forbindelse med coronavirus. Hun sagde det på det seneste møde, men også den 23. marts.

Undgå store forsamlinger. Også i påskeferien, hvor mange er vant til at mødes på tværs af familier og vennegrupper til påskefrokoster.

- Her er mange familier vant til at mødes. Det bliver svært, men vi har brug for, at vi alle tænker os godt om. Vi må bruge andre medier til at tale sammen. Det kan være Facetime eller et gækkebrev, sagde Mette Frederiksen.

Spørgsmål fra en fynbo Nabohuset er udlejet som sommerhus, og nu er der igen fire nye biler på besøg. Må og skal jeg anmelde det?

Mette Jenny

Mette fra Tørresø på Nordfyn oplever imidlertid ikke, at alle følger regeringen og myndighedernes anbefaling om at undgå forsamlinger.

- Nabohuset er udlejet som sommerhus, og nu er der igen fire nye biler på besøg. Må og skal jeg anmelde det?, har hun spurgt os.

Følg anbefalinger

Fyns Politi er altid interesseret i at høre, hvis der foregår ting, som ikke skal foregå, og hvis mange mennesker forsamler sig om høj musik og fest og dermed skaber støj og utryghed for andre.

Men at undgå store forsamlinger i forbindelse med coronavirus er en anbefaling fra myndighederne og ikke en lov.

- Man må faktisk gerne holde fest eller påskefrokost, men det er klart, at det ikke er en god idé i denne tid. Vi anbefaler selvfølgelig, at man aflyser sine fester, siger Ehm Christensen, politikomissær i Fyns Politi.

I dialog med arrangøren

Forbuddet om, at man maksimalt må være ti personer samlet samme sted, gælder ifølge loven ikke i private boliger. Grundloven siger nemlig, at den private bopæl er ukrænkelig. Skal politiet derfor kunne gå ind, skal de have rettens godkendelse.

Men hvis denne forsamling er til gene for naboerne, vil politiet gerne vide det.

- Hvis naboen ringer og siger, at mange er samlet til en fest, kører vi gerne forbi, og hvis vi konstaterer, at der er for mange mennesker, så går vi i dialog med dem dem, der har festen, siger Ehm Christensen.

Der har allerede været flere episoder under corona-udbruddet, hvor Fyns Politi har været ude til fester med mere end ti personer, hvor de har haft en god snak med arrangøren af festen.

Da forsamlingsforbuddet blev en realitet den 17. marts 2020 ved et pressemøde i Statsministeriet, blev der her vedtaget et forbud mod forsamlinger over ti personer. Forbuddet mod at samles mere end ti personer gælder udendørs og indendørs på offentlige steder.

- Det er vigtigt at sige, at politiet ikke trænger ind i private hjem. Men bliver der spillet højt musik, og ringer naboerne til os, så kommer vi ud og kigger og spørger venligt og ordentligt, om ikke det var en god idé at få lukket den her fest ned, lød det den 17. marts fra Thorkild Fogde, der er Rigspolitichef.

