Næsten en tredjedel af syddanskerne lider af pollenallergi

Det er rigtig træls at være pollenallergiker lige nu - og i den kommende tid.

Men faktisk lider hele 32 procent af indbyggerne i Region Syddanmark af pollenallergi.

Det viser en ny undersøgelse fortaget af Voxmeter for medicinalvirksomheden ALK.

45 procent af regionens allergikere svarer i undersøgelsen, at pollenallergi betyder, at man har flere sygedage. 60 procent siger, at man bliver mindre effektiv på arbejdet eller i skolen, 12 procent svarer, at de sover dårligt om natten og 7 procent, at de får sværere ved at koncentrere sig i pollensæsonen.