Narret af svindlere: Sårbare borgere er lette ofre for organiseret kriminalitet

En hjerneskadet borger fra Odense blev 20. januar udsat for et groft svindelnummer, da han modtog et opkald fra en person, der udgav sig for at være fra Nordsjællands Politi.

Netop den type svindel udgør ifølge Nordsjællands Politi et alvorligt problem. De oplever, at svindlere både via telefon og ansigt til ansigt med sårbare borgere udgiver sig for at være fra politiet.

- Der er rigtig mange af den her slags sager. Vi har sager i vores politikreds med op til 100 forurettede, og vi har også fået flere dømt i sager som den på Fyn, siger Michael Gaml, der er politikommissær og leder af Nordsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Læs også Hør skjult optagelse: Falsk betjent franarrer hjerneskadet følsomme oplysninger

I Odense er 15 personer med tilknytning til Hjemmevejlederteamet, der er et støttetilbud til voksne med brug for ekstra støtte i hverdagen, blevet narret af svindlere, der har fået fat i borgernes personlige oplysninger for at begå økonomisk kriminalitet.

- De kan for eksempel optage kviklån eller via cpr-numre gå ind og ændre i folks selvangivelser, så de står til at få penge tilbage i skat. Samtidig har de ændret folks kontonummer, så pengene ryger til svindleren, siger Michael Gaml.

Organiseret svindel

Ifølge politikommissæren har man på nuværende tidspunkt ikke et klart billede af, hvordan svindlerne finder frem til svage borgere, som kan være hjerneskadede.

- Vi har haft indikationer på, at de kan have fået hjælp af folk i systemet. Men ellers kan det være noget med at tage kontakt til folk i byen eller andre steder, hvor de kan observere, at der er en person, der har brug for støtte, forklarer Michael Gaml.

Han fortæller, at det ofte er unge mennesker, der ser en mulighed for at snyde sig til lette penge.

Læs også Politimand til borgmesterkandidat: - Du tegner et forkert billede af Vollsmose

- Der er en vidensdeling om det her blandt kriminelle, og det er meget organiseret, siger han.

Derfor bliver sagerne ofte ført på tværs af politikredse. Hvis svindleren bliver fanget, kan han ende bag tremmer.

- Det giver typisk op til tre års ubetinget fængsel, og dommerne ser meget strengt på bedrageriet, fordi det er nogle af landets svage borgere, man går efter, siger politikommissæren.