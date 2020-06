Norsk by har stor succes: Nu skal Fyn gøre kunsten efter

I Bergen i Norge har de stor succes med den medieby, som Odense skal forsøge at gøre kunsten efter inden 2021.

Vi skal være verdens største inden for al type medieproduktion Petter Ole Jakobsen, direktør, Vizrt

Media City Bergen huser både den norske TV 2, flere aviser, regional-tv og et universitet i et hus. De har stor succes med projektet, og for alle parter er der én meget vigtig hovedregel.

- Vi taler sammen, og vi skaber de gode løsninger sammen, siger Hårvard Tveit, der er iværksætter ved Everviz, som er en del af mediehuset.

Media City Bergen Etableret for tre år siden

Huser X antal medier - blandt andet Norges TV 2, flere aviser og et universitet

Over 1200 medarbejdere i hele huset Se mere

De små bliver større

Mediehuset blev etableret for tre år siden og består af både store og små virksomheder. Det er vigtigt, at de små medier og virksomheder får en hjælpende hånd ind i samarbejdet. Det er nemlig også en fordel for de store virksomheder.

- For hvert eneste nye selskab, der kommer på plads, jo større bliver vi alle. Vi sætter systemet sammen, så vi kan tilbyde en større løsning, siger Petter Ole Jakobsen, der er direktør i Vizrt.

Vizrt startede også som en af de små spillere, men er i dag en af verdens største medieteknologiske virksomheder med over 650 ansatte. For dem har samarbejdet også et klart mål.

- Vi skal være verdens største. Ikke kun inden for TV-grafik, men inden for al type medieproduktion, siger Petter Ole Jakobsen.

Det er det store samarbejde på tværs af virksomheder og dermed kompetencer, der giver den store succes i mediebyen i Bergen. Foto: Ken Petersen

Odense skal gøre kunsten efter

Fredag blev der indgået en aftale mellem Odenses største medievirksomheder og Syddansk Universitet.

De vil sammen etablere Media City Odense, der har til formål at skabe en national førerposition for Odense inden for medier og medieteknologi.

- Hos medieklyngerne i Bergen er det lykkedes at skabe vækst og dynamik, når kræfterne samles, og vi håber, at Media City Odense kan gøre det samme, siger Anne Engdal Stig Christensen, der er TV 2s administrerende direktør.

De håber også at skabe flere arbejdspladser og gøre det mere attraktivt for kompetent arbejdskraft at rette deres jobsøgning mod Fyn.

Ligesom det er gjort i Bergen, der har over 1200 mennesker igennem deres mediehus dagligt.

Norges mest attraktive journalistuddannelse

220 af dem er journaliststuderende, og de går på landets mest populære journalistuddannelse med ti ansøgere per studieplads.

Og det er der måske en grund til.

- Vi kan se, at det første kuld af journaliststuderende, som vi sender ud i år, alle sammen har job, når de er færdige, siger Per Leif Ole Larsen, institutleder på medieuddannelsen på Bergens Universitet.

På journalistuddannelsen i Bergen arbejder de side om side med de store mediehuse. For eksempel er en af naboerne Bergens Avis. Foto: Ken Petersen

Det er endnu uvist, om mediebyen i Odense skal huse en journalistuddannelse på samme måde som i Bergen. Generelt er der mange ting, der skal på plads. Men direktøren for mediebyen i Bergen har alligevel et godt råd til danskerne.

- De skal bidrage og være tålmodige. De skal tænke på opbygningen af klyngen, som er meget større end dem selv, siger Anne Jacobsen, direktør for Media City Bergen.