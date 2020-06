Medier går sammen: Odense skal være Danmarks mest attraktive medieby

Ved et stiftende møde på Kvægtorvet i TV 2s hovedkontor har Odenses største medievirksomheder og Syddansk Universitet fredag indgået et samarbejde. Odense Kommune deltager som samarbejdspartner.

Som by har Odense de helt rigtige forudsætninger for at skabe et unikt medieknudepunkt i Danmark Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense, Socialdemokratiet

Sammen etablerer de Media City Odense, der har til formål at skabe en national førerposition for Odense inden for medier og medieteknologi.

Bag initiativet står Jysk Fynske Medier, TV 2 Danmark, TV 2 Fyn og Syddansk Universitet med Odense Kommune som samarbejdspartner. Parterne har lavet en aftale om at give projektet Media City Odense økonomisk og strategisk support gennem de kommende år.

Et af de første skridt efter fredagens etablering bliver at ansætte en direktør for Media City Odense, som skal tiltræde inden udgangen af 2020.

Bergen og Hamborg som inspirationskilde

Det nyindgåede samarbejde er inspireret af lignende mediesamarbejder i Bergen og Hamborg. Især den succesfulde medieklynge i Bergen, der hyppigt får besøg af medievirksomheder fra hele Europa, har lagt grundstenene for samarbejdet.

Både TV 2 Danmark og TV 2 Fyn har været blandt de besøgende i Bergen. Og byen har mange fællestræk med Odense. Bergen er nemlig hovedsæde for en landsdækkende tv-station - TV 2 Norge - og hjemsted for to aviser, regional-tv og et universitet.

En anden inspiration har været den odenseanske robotklynge, hvor et strategisk samarbejde mellem private virksomheder, Odense Kommune og Syddansk Universitet har gjort Odense til Danmarks største og vigtigste hjemsted for robotindustri.

- Som by har Odense de helt rigtige forudsætninger for at skabe et unikt medieknudepunkt i Danmark. Vi har veletablerede, seriøse medier, en topklasse uddannelsesinstitution, globale techvirksomheder og en central placering midt i landet. Det er optimale forhold for at tiltrække dygtige folk og gøre Odense endnu stærkere som medieby, og det står kommunen naturligvis bag, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse.

- Media City Odense er et ualmindeligt interessant samarbejde, og vi håber igen – i kraft af vores uddannelser inden for medievidenskab, journalistik og teknik samt forskning i blandt andet kunstig intelligens – at kunne medvirke i et projekt, der kan skabe markante resultater, siger Jens Ringsmose, der er dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Rekrutteringsmulighederne forbedres

Medievirksomhederne bag samarbejdet håber desuden, at etableringen af Media City Odense vil gøre det mere attraktivt for kompetent arbejdskraft at rette deres jobsøgning mod Fyn.

- Vi oplever allerede nu udfordringer med at tiltrække stærke, digitale kompetencer, og de udfordringer bliver større fremover. Vi tror og håber, at Media City Odense-samarbejdet og yderligere fokus på uddannelse kan gøre det endnu mere interessant for medarbejdere med digitale kompetencer at tage job i Odense, siger administrerende direktør for Jysk Fynsk Medier Jesper Rosener.

Der opstår nye energier, muligheder og synergier, når man arbejder tæt på hinanden Peter Zinck, bestyrelsesformand, TV 2 Fyn

TV 2s administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen glæder sig over, at Odenses medievirksomheder, universitetet og kommunen alle er gået sammen for at sætte et højt ambitionsniveuau for byens medieudvikling.

- Med hovedkontor i Odense har vi stor gavn af et velfungerende medielandskab i byen. Hos medieklyngerne i Bergen og Hamborg er det lykkedes at skabe vækst og dynamik, når kræfterne samles, og vi håber, at Media City Odense kan gøre det samme, siger Anne Engdal Stig Christensen.

- På den korte bane kan vi få bedre mulighed for at rekruttere kompetencer, der er svære at nå – eksempelvis inden for data og digital udvikling – og i næste fase håber vi at bidrage til, at der opstår selvstændige succesfulde projekter og for eksempel startup-virksomheder, som vi på den lange bane også kan få gavn af, siger hun.

Samarbejde giver ny energi

TV 2 Fyn er den mindste af virksomhederne blandt stifterne, men med direktør Esben Seerup og den nuværende bestyrelsesformand Peter Zinck i spidsen, har stationen været med til at drive idéen om Media City Odense frem. TV 2 Fyns ledelse og bestyrelse har også besøgt Bergen og har derfor med egne øjne set, hvad et klyngesamarbejde kan.

- Der opstår nye energier, muligheder og synergier, når man arbejder tæt på hinanden, og den slags kan ikke forudsiges fra et centralt placeret skrivebord eller planlægges via Excel-ark. Blandt virksomheder opleves det ofte, at man holder på hemmeligheder over for hinanden, men man glemmer, at når man åbner sig for samarbejde, får man også ting tilbage, siger TV 2 Fyn-formand Peter Zinck, der til daglig er forretningsudvikler og indehaver af Herman Zinck Holding ApS.

Også Odenses største reklamebureau Nørgård Mikkelsen er engageret i arbejdet med Media City Odense. Herfra glæder bestyrelsesformand Erik Laumand sig over, at byens selvtillid og selvforståelse er kommet så langt, at Odense nu sætter gang i et strategisk mediesamarbejde.

- Alle virksomheder i mediebranchen – uanset størrelse – skal udvikle deres kompetencer inden for eksempelvis data, tech og kommunikation, hvor de ikke altid kan være på hjemmebane. Det er en voldsom opgave for den enkelte virksomhed, og det er et stort perspektiv i Media City Odense, at vi får mulighed for at udvikle og sikre de nødvendige kompetencer i fællesskab, siger Erik Laumand.