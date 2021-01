Ny klinik på Fyn: Mere hjælp til tidligere kræftpatienter

Der er stadig flere danskere, der overlever et sygdomsforløb med kræft, men et længere sygdomsforløb kan give senfølger.

Det kan derfor være svært at få hverdagen til at fungere, når overlevere af kræft har brug for psykologer, speciallæger eller sexologer.

Af de mange syddanskere, der gennemgår og overlever en kræftsygdom, ved vi, at flere vil blive påvirket psykisk eller fysisk i årene efter deres sygdom Poul-Erik Svendsen (S), Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark

Derfor har Region Syddanmark valgt at oprette fire klinikker for patienter, der oplever senfølger efter kræft. Klinikkernes opgave bliver at samle de allerede eksisterende tilbud, der er i regionen, og give tidligere kræftpatienter en fælles hjælp til livet efter et sygdomsforløb.

Herudover oprettes der et kompetencecenter, hvor der indsamles erfaring, der bliver koordineret mellem klinikkerne.

Det fortæller Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

- De fire senfølgeklinikker kommer til at blive placeret i henholdsvis Odense, Esbjerg, Aabenraa og Vejle, uddyber Poul-Erik Svendsen.

Fakta om senfølger De hyppigste senfølger, som patienterne selv angiver cirka 2.5 år efter kræftdiagnosen, er seksuelle problemer, træthed, manglende energi samt angst og bekymring for, at kræften vender tilbage. Andre udbredte senfølger kan være problemer med vandladning, tarmfunktion, lymfødem (hævede arme og ben), nedsat muskelkraft, angst, søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit, vægttab og synkebesvær. Dertil kommer senfølger af mere social karakter, for eksempel arbejdsløshed, økonomiske problemer og ensomhed. Mange patienter oplever flere senfølger samtidig. Kilde: Kræftens Bekæmpelse Se mere

Til de fire klinikker har man valgt at indsætte kliniske sexologer og psykologer, der har speciale inden for de psykiske reaktioner, man kan få i forbindelse med en kræftsygdom.

- Af de mange syddanskere, der gennemgår og overlever en kræftsygdom, ved vi, at flere vil blive påvirket psykisk eller fysisk i årene efter deres sygdom. Det kan påvirke deres selvopfattelse og livskvalitet markant, så vi skal gøre alt, hvad vi kan for hjælpe dem med at få det bedre, forklarer Poul-Erik Svendsen.

Kompetencecenter skal sikre ensretning

Udover de fire senfølgeklinikker etablerer regionen et kompetencecenter.

Centeret skal hjælpe med at lave informationsmateriale til patienter og sundhedspersonale, hvori regionens nuværende tilbud indgår. Desuden vil der blive udviklet kurser og efteruddannelse, der skal sikre vidensdeling og ensretning på tværs af de kommende klinikker.

Der er i alt blevet bevilliget 6,3 millioner kroner til projektet. 5,5 millioner kroner kommer til at gå til de fire senfølgeklinikker, mens 800.000 kroner skal være med at støtte det nye kompetencecenter.

Midlerne kommer fra budgetaftalen for 2021 og den finanslovsbevilling for 2020, som Danske Regioner og regeringen indgik om 1.000 ekstra sygeplejersker sidste år.