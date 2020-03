Nyborg: Whisky-destilleri vil lave håndsprit

Nyborg Destilleri har midlertidigt stoppet produktionen af whisky, gin og rom.

Hvis myndighedstilladelserne falder på plads, vil man i stedet allerede fra næste uge levere sprit til desinfektion af danske hænder.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

- Vi skal have tilladelserne på plads. Men får vi det nu i dag, vil vi over weekenden kunne skaffe de nødvendige råvarer. Derefter skal gæringsprocessen i gang. Så fra en gang i næste uge vil vi være i stand til at producere op til et par tusinde liter 90 procent sprit om dagen, siger produktionschef Stig Juhl-Rasmussen fra Nyborg Destilleri til Finans.

Læs også Nedsmeltning for flere hundrede millioner: Fynske gartnerier risikerer at visne hen

Det er ejeren af Nyborg Destilleri, Niels Rømer, som også ejer Ørbæk Bryggeri, der har sat gang i processen.

- Jeg skrev til Skattestyrelsen for at høre, om vi kunne få alkoholen fritaget for en spiritusafgift på 155 kroner per liter, siger Niels Rømer til finansmediet.

Skal have tilladelser på plads

Niels Rømer ejer også Natur Produkt i Silkeborg, der blandt andet forhandler økologisk kosmetik.

- Jeg producerer håndsprit i mindre skala. Normalt køber vi denatureret sprit til den produktion, men det kunne vi pludselig ikke skaffe. Så tænkte jeg, at vi lige så godt kunne få noget sprit fra Nyborg Destilleri. Det kan vi blande op med glycerin og alovea for at sende det ud som håndsprit, siger Niels Rømer.

Hvornår produktionen kan indledes afhænger af, hvor hurtigt tilladelserne fra Skattestyrelsen og sundhedsmyndighederne kan falde på plads.

Virksomheden var tidligere fredag i kontakt med Danmarks største håndspritproducent, KiiltoClean i Assens, for at finde ud af, om de kan bruge en del af alkoholen i deres produktion.