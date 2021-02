Nye cykelstier for 60 millioner kroner: Her skal de ligge

Hjelmen skal ikke kun spændes i de store byer, og derfor har regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten afsat mere end en kvart milliard kroner til at få os til at trampe i pedalerne i landområderne også.

For Fyn betyder det helt konkret, at tre cykelstiprojekter til sammenlagt 60 millioner kroner er blevet godkendt - samtidig har aftalepartierne også sagt ja til en finansiere en cykelsti forbi Hvidkilde Gods i Svendborg, selvom den skal ligge på kommunal vej.

- Det er en voldsom opjustering af pengene, vi bruger på cyklisme. Man får flere til at cykle, når man bruger flere penge, fortæller Radikale Venstres fynskvalgte medlem Rasmus Helveg Petersen til TV 2 Fyn.

Det er lykkedes fynboen og de øvrige aftalepartnere at trække lige over 16 procent af den samlede pulje af penge på 370 millioner kroner til Fyn. Det betyder, at samtlige af de indstillede projekter på Fyn er blevet godkendt.

- Jeg har kæmpet hårdt for det og vil da gerne tage min del af æren, men det skyldes jo, at det er gode og egnede projekter, siger transport- og klimaordføreren.

Færre og færre spænder hjelmen

Mange har formentlig i forvejen en forventning om, at Danmark er et af verdens stærkeste cykellande. Men sandheden er, at andelen af danskere, der transporterer sig på den tohjulede, er faldet siden 2010 og faktisk har været på en let nedadgående kurve siden 2014

Det viser Danmarks Tekniske Universitets (DTU) undersøgelse om transportvaner.

- Især uden for byerne er cyklismen faldende, og det kan skyldes, at vejene er for små, og at man simpelthen ikke føler sig tryg på landevejene.

- Samtidig er folk begyndt at bruge nye typer cykler, som elcykler, og kan pendle længere end 10-15 kilometer. Så det giver god mening, at man kan komme længere på tværs af landet, siger Rasmus Helveg Petersen.

Klog investering midt i pandemi

Pengene kommer fra finansloven, og ordføreren mener ikke, at tidspunktet for at anlægge nye cykelstier for mere end en kvart milliard kroner er skævt, mens Danmark er i sin måske værste krisetid.

- Det er at få danmark på ret køl. Vi vil skabe ekstra arbejdspladser ved at lave dem, og det er bedre for cyklismen og folkesundheden. Samfundsmæssig er det en klog investering, og den er klogere end så mange andre, mener Rasmus Helveg Petersen.

De 370 millioner kroner udbetales med 30 millioner kroner i år og 170 millioner kroner årligt i 2022 og 2023.