Nyt krav om mundbind i kollektiv transport

Fremover bliver det et krav for alle rejsende, der benytter offentlig transport, at bære mundbind for at undgå smitte med covid-19.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde lørdag formiddag.

- Vi indfører nu et krav om, at man i Danmark skal bære mundbind i kollektiv transport. Og vi taler alle tidspunkter af døgenet, siger statsministeren.

Kravet træder i kraft om en uge, lørdag 22. august.

Kan blive et krav flere steder

Ifølge Mette Frederiksen skal kravet om mundbind være med til at forhindre smitte i den kollektive trafik, hvor der efter ferien igen er tryk på.

- Vi er ikke vant til at bære mundbind i Skandinavien, men vi er nødt til at vænne os til det, og det er jeg sikker på, at vi kan. Hvis et lille mundbind kan skærme os, så er det godt givet ud, siger statsministeren.

Grunden til, at kravet først træder i kraft om en uge, er, at alle, der er afhængige af den kollektive transport, skal kunne nå at købe mundbind, og butikkerne skal nå at få dem indkøbt.

Mette Frederiksen fortæller samtidig, at det også kan blive nødvendigt at indføre et krav om mundbind andre steder.

- Det kan for eksempel være i supermarkeder, eller når man er i kontakt med sundhedsvæsnet - for eksempel i venteværelset hos lægen, siger hun.

Mundbind skal også bæres på stationer

Det nye krav gælder alle passagerer over 12 år, som dermed skal bære enten mundbind eller visir, når de opholder sig på en station eller i for eksempel tog eller busser.

Det omfatter også alle færger, flextrafik og taxaer. Og det glæder transportminister Benny Engelbrecht (S), der også fortæller, at kravet ligeledes gælder de ansatte i den kollektive trafik.

- Hvis man ikke tager mundbind på, kan man ikke opholde sig i den kollektive trafik, og man vil blive bedt om at forlade bussen eller toget. Det kan for eksempel være i forbindelse med en billetkontrol, siger han.

Flere smittede den seneste tid

Det nye krav kommer i kølvandet på, at der den seneste uge er registreret et stigende antal smittede flere steder i Danmark.

Særligt Ringsted og Aarhus har været hårdt ramt, hvilket fik Folketingets partier til at indføre krav om brug af mundbind i offentlig transport i Aarhus.

Nyborg var også en af fem byer, der fik skærpet opmærksomhed af sundhedsmyndighederne efter en stigning i antallet af smittede med coronavirus.