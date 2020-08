Trods stigende smittetryk - Vi lukker ikke Danmark igen

Det bliver ikke nødvendigt at gentage 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned, selvom coronavirussen spreder sig igen, og det såkaldte kontakttal stiger.

Det fortæller statsministeren i et interview med Go' Aften Live på TV 2.

- Vi vil gøre rigtig meget og gå langt for at undgå en generel nedlukning af Danmark – det er ganske enkelt for dyrt for dansk økonomi og dermed for danske arbejdspladser. Det er i øvrigt heller ikke nødvendigt, siger hun.

Ti smittede nyborgensere

I øjeblikket giver hver coronasmittet i gennemsnit virussen videre til 1,4 personer.

Det har blandt andet betydet en høj stigning af smittede i Nyborg, hvor ti personer i sidste uge blev testet positiv for covid-19.

Derfor holder sundhedsmyndighederne øje med udviklingen i den fynske kommune - det samme gør man i Silkeborg, Glostrup, Solrød, Sorø og selvfølgelig Aarhus, der er hårdest ramt af corona.

Grunden til at netop disse byer nu får særligt fokus er, at over 20 personer per 100.000 indbyggere er blevet smittet med coronavirus i de fem kommuner inden for de seneste seks dage.