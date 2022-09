OB straffer personlige fejl: Tre point med hjem til Fyn

Det blev til en 0-2 sejr til øens hold, der besøgte bundholdet Lyngby Boldklub på udebane.

Lyngby startede opgøret bedst med flot spil, men der blev ikke skabt de store chancer.

I stedet slog OB til på en omstilling, hvor gæsterne på to afleveringer kom frem til Lyngbys felt, og så kunne midtbanespiller Mads Frøkjær-Jensen banke bolden i mål efter 13 minutter.

Det var en personlig fejl af Lyngbys Adam Sørensen, som kostede, da han afleverede bolden til en OB-spiller.

Lyngby blev ved med at sjuske, hvor endnu et boldtab var ved at give en stor chance til Bashkim Kadrii, men OB-angriberen blev stoppet.

Efter 22 minutter var formåede Lyngby dog at presse OB, men Lyngby-angriber Alfred Finnbogason havde ikke taget skarpheden med sig og brændte en kæmpe chance få meter fra mål.

Efter pausen var Lyngby tæt på en drømmestart, hvor angriber Sævar Magnusson var millimeter fra en udligning, men OB-keeper Martin Hansen fik afværget.

OB var i lange perioder af anden halvleg presset i bund.

Men som det var tilfældet i første halvleg, var det en personlig fejl, som kostede for hjemmeholdet.

Anfører Marcel Rømer forærede nemlig bolden til Kadrii foran eget felt, og derefter kunne Kadrii spille OB-spydspids Issam Jebali helt fri, som sikkert fik nettet til at blafre.