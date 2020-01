Odenses nye vækstpolitik: Giv HCA-indvielse et ordentlig los bagi

Odense skal prale meget mere med egne styrker.

For Fyn kan på mange områder det samme eller mere end københavnerne, siger en københavner.

Det er Peter Revsbech, der til daglig bor i København, men som er medstifter og direktør i Odense-virksomheden Ordbogen.com - en af Fyns mest ekspansive og innovative it-virksomheder.

- København er da OK, men ikke en større åbenbaring end Odense er. Københavnerne er dygtige til at tale sig selv op og skalaen er måske også større, men der sker mindst lige så meget her. Og flere af vores medarbejdere fra udlandet overvejer at da også at slå sig ned i Odense, selv om de kun er her i forbindelse med udviklings-projekter, siger Ordbogens direktør.

Han var selv med til at definere Odenses vækstpolitik tilbage i 2013.

- Dengang var det meget svært at få fat i teknologimedarbejdere. Derfor satte vi i Odense & Co. tiltag i søen, der kunne tiltrække dygtige ingeniører fra udlandet. Desuden blev de selvlærte, der går rundt ude i it-virksomhederne omskolet og tilført kompetencer, siger Peter Revsbech.

Han anbefaler, at Odenses erhvervspolitik fokuserer på byens styrker og praler med dem.

- Gør Odense til en ”teknologi-hub” - Odense er for eksempel dygtig til velfærds-teknologi. Og så skal vi gøre byen attraktiv for iværksættere. Hvis jeg er iværksætter i Stockholm og søger på nettet, hvor det er bedst at starte virksomhed, så skal der stå Odense overalt, siger han.

Kommunens opgave bør være at lave partnerskaber mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunen, mener Peter Revsbech.

Erhvervs-elite

Og det er en opgave, som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er helt med på at løfte.

- Den tidligere erhvervspolitik blev lidt elitært skabt af en business-taskforce, da byen var i kritisk situation. Byen har flyttet sig meget siden. Der er en anden optimisme, byudviklingen blomstrer, vi har vækst i robotklyngen, og der investeres milliarder i cannabis-produktion. Vi er et bedre sted nu, og der er tid til at samtale med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og fagforeningerne, siger Peter Rahbæk Juel.

Han håber også, at Odenses mindre og mellemstore virksomheder tilgodeses og får mulighed for at øve indflydelse på politikken.

Politikerne har allerede inviteret en række personer til et erhvervspanel, der skal rådgive politikerne.

Giv turismen et spark

Ifølge byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) bør Odenses høje ledighed være et vigtigt fokusområde.

- Det har jeg advokeret for det seneste år. Så det er dejligt, at man nu endelig gennemfører en ny vækstpolitik, siger Tommy Hummelmose.

- Vi har brancher i flot fremgang for eksempel it, robotter og gartnerier, men turismeindustrien halter gevaldigt. Derfor bør vi også udnytte åbningen af det nye H.C. Andersens Hus i 2022 og give den et ordentligt los bagi, så vi får flere turister til byen, siger Tommy Hummelmose.

De konservative har også foreslået, at det nye Vollsmose udnævnes til klima-by, hvor man kan teste nye grønne teknologier, og hvor iværksættere får mulighed for at afprøve nye idéer.