Onsdagens coronatal: Smitten stiger flere steder, men falder i én kommune

I løbet af det seneste døgn er der sket en stigning i antallet af smittede i fem ud af de ti fynske kommuner. I fire kommuner er tallet uændret, mens det i Nyborg falder en smule.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

I Odense er incidenstallet - antallet af smittede de seneste syv dage per 100.000 indbyggere - nu igen over 100. Det er en stigning i forhold til gårsdagens tal, som lå på 90,6. Også i Svendborg, Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn stiger smitten.

Nyborgs incidenstal falder

Efter at incidenstallet i Nyborg Kommune i flere uger har ligget på den forkerte side af 100, går det nu den rigtige vej med smitten, viser tallene. I løbet af den seneste uge er 28 personer i kommunen testet positiv for coronavirus, hvilket betyder, at man nu har et incidenstal på 87,6.

Det er dog stadig det næsthøjeste på Fyn, efter Odense.

Kun én kommune er under myndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge. Det er Ærø, hvor der ikke er registreret nogen smittede de seneste syv dage.

Kommune Incidens 17.03 Incidens 16.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 100,4 90,6 10,8 8777 4,26 Nordfyns 84,4 84,4 0,0 1128 3,81 Svendborg 30,9 25,8 19,8 3643 6,24 Kerteminde 84,4 67,4 25,2 1051 4,41 Langeland 32,1 32,1 0,0 652 5,28 Nyborg 87,6 100,1 -12,5 1273 3,99 Assens 22 22 0,0 1645 4,03 Middelfart 59,3 30,9 91,9 2122 5,44 Faaborg-Midtfyn 68 60,2 13,0 2175 4,22 Ærø 0 0 0,0 308 5,17 Total 22774 4,56

Incidenstal kan være afgørende

Incidenstallene i de forskellige kommuner er indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og det kan få betydning for de enkelte kommuner, når landet i de kommende uger og måneder skal genåbnes yderligere.

Professor i eksperimentel virologi, Allan Randrup Thomsen, er en af de virologer og eksperter inden for epidemiologi, økonomi og samfundsforhold, som løbende rådgiver regeringen. Han har tidligere vurderet over for TV 2 Fyn, at det er svært at forestille sig en genåbning af kommuner med incidenstal på over 100.

Over fem procent vaccineret i fire kommuner

Antallet af vaccinerede fynboer skrider stille frem dag for dag, og der er nu fire kommuner, hvor mindst fem procent af indbyggerne er færdigvaccinerede mod coronavirus.

Svendborg har procentuelt vaccineret den største del med 6,24 procent, mens Nordfyns har vaccineret den mindste andel med 3,81 procent vaccinerede borgere. Set over hele Fyn er 4,56 procent nu færdigvaccinerede.

