Opråb fra en ungdom på standby: - Det er på tide, vi bliver hørt

Odenseanske Nikolai Leerberg på 19 år er frustreret over, hvordan der er blevet snakket om unge under corona.

Vi mangler nogen, der kan se problemerne fra vores side, fra vores synspunkt. Det her er et opråb om, at folk gider at lytte til os og se os. Alberte Lennert, 19 år.

- Vi bliver gjort til dem, der bare skider på samfundet og er ligeglade med, at de gamle dør. Og den holdning, synes jeg ikke, der er noget at have i, siger Nikolai Leerberg.

Og han er ikke alene. Flere unge fortæller nemlig til Bemærk, TV 2 Fyns ungdomsredaktion, at de føler sig misforståede.

- Jeg synes faktisk, at det er rimelig unfair, at alle unge generelt får skylden. Der er altså mange af os, der bare sidder herhjemme hele dagen og går igennem de samme ting med, at man føler sig isoleret og alene og ensom, fortæller Laura Christophorou på 20 år.

Undersøgelse: Hvordan har unge det? TV 2 Fyns ungdomsredaktion Bemærk har spurgt 1700 fynske unge, hvordan de har det under corona. Hver anden føler sig ensom

9 ud af 10 savner det sociale liv på skolen

8 ud af 10 er bekymrede for sommerens eksamener som følge af onlineundervisningen Kilde: Bemærks spørgeskema blandt 1700 fynske unge, foretaget i uge 1, 2021.

Ekspert: Det er enormt dårlig stil

Men er det bare brok, eller er deres frustrationer berettiget?

Andreas Roepstorff, professor ved Aarhus Universitet, forsker i adfærd og opfattelser under corona. Og han er ikke i tvivl.

- Det er enormt dårlig stil, at vi ikke anderkender den situation, de står i, fortæller han.

På trods af det, han ser i den offentlige debat, oplever han nemlig, at unge tager ansvar.

- Generelt synes jeg, de unge har vist enormt stort samfundssind ved at acceptere alle de her indgreb - ikke af hensyn til sig selv, men til forældre, gamle og syge, fortæller Andreas Roepstorff.

Der er altså mange af os, der bare sidder herhjemme hele dagen og går igennem de samme ting med, at man føler sig isoleret og alene og ensom, fortæller Laura Christophorou på 20 år i midten. Foto: Privat

Unge er meget påvirket af corona

1700 fynske unge har svaret på Bemærks spørgeskema om, hvordan det er at være ung under corona. Her svarer hver anden, at de er ensomme, mens 9 ud af 10 angiver, at de savner det sociale liv i skolen.

Andreas Roepstorff har forsket i adfærd og opfattelser under corona, siden Danmark blev lukket ned. Og han kan kun nikke genkendende til undersøgelsens resultater, som viser, at hverdagen uden skole og venner i høj grad påvirker unge.

Det er enormt dårlig stil, at vi ikke anderkender den situation, de står i. Andreas Roepstorff, professor ved Aarhus Universitet

- Når man er ung, er der er en stor del af ens liv styret af institutioner. Den ene side skal styre læring, men instituationerne sætter også rammer op for socialt samværd. Begge ting bliver koblet af, når skoler lukker ned, fortæller han.

Derudover handler meget af det at være ung også om at vælge at afprøve nye ting. Så når de muligheder er væk, og usikkerheden omkring fremtidsudsigter stiger, fortæller han, at unge bliver ekstra hårdt ramt.

Og det kan Nikolai Leerberg godt mærke.

- Det, der bekymrer mig er, at når man kommer ud på en videregående uddannelse, så vil man automatisk være sat et skridt tilbage, siger han.

Savner forståelse

Flere af de unge fortæller, at de forstår og accepterer, at deres ungdom er sat på standby.

- Vi kan ikke skyde skylden på nogen. Der er ikke nogen, der er skyld i corona, siger Benjamin Simonsen på 17.

De, de mangler, er bare forståelse, fortæller 19-årige Alberte Lennert.

- Vi mangler nogen, der kan se problemerne fra vores side, fra vores synspunkt. Det her er et opråb om, at folk gider at lytte til os og se os. Det er på tide, vi bliver hørt.