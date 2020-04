Organisation om genåbning: Sygedage bliver udfordring for forældre

Når påsken er overstået og kalenderen rammer 15. april, begynder mange skoler og daginstitutioner forsigtigt at åbne igen - dog med en række skærpede retningslinjer for, hvordan hverdagen skal foregå.

De nye retningslinjer betyder blandt andet, at man skal holde sine børn hjemme, hvis man har mistanke om at de er syge, og indtil 48 timer efter de er holdt op med at have symptomer.

Den ekstra karantæneperiode på 48 timer ser Landsorganisation for Forældre FOLA som en udfordring for mange familier. De slår derfor til lyd for, at der sættes ind politisk for at hjælpe de forældre, som må blive hjemme flere dage for at passe syge børn.

- Vi synes, man skulle se på at få bedre muligheder for at holde fri med løn med syge børn, siger Thomas Graven, der er næstformand i FOLA og formand i Odense Forældreorganisation.

Håber kommuner går forrest

Da betingelserne for sygedage er et overenskomstmæssigt spørgsmål, håber han, at arbejdsmarkedets parter kan blive enige om at tilpasse reglerne til den specielle situation.

Før det sker, mener Thomas Graven, at der kan tages affære andre steder.

- Jeg synes, kommunerne skulle sende klart signal og se med lempelige øjne på det her med sygedage. For eksempel kunne man sige, at man kunne lempe reglerne for at holde fri med løn, i hvert fald for ansatte. Man kunne også overveje at fordoble retten til sygedage med løn.

På et pressemøde mandag meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at man iværksatte en langsom åbning af Danmark efter påske.

Det betyder, at daginstitutioner åbner, og det gøre skolernes 0. til 5. klassetrin også.

Præcis hvordan åbningen foregår er i hænderne på de enkelte kommuner. De skal dog alle følge de nationale retningslinjer for åbning af henholdsvis skoler og dagtilbud.

Rådmand efterspørger tålmodighed

Odense Kommune præsenterede torsdag, hvordan man har igangsat en gradvis åbning fra 15. april. Først får børn i 0. og 1. klasse får lov at komme i skole. Ugen efter får de gradvist selskab af 2. til 5. klasse.

Retningslinjerne for genåbningen betyder blandt andet øget fokus på hygiejne, at eleverne skal sidde to meter fra hinanden, og at børn så vidt muligt opholder sig med den samme gruppe i løbet af dagen.

Arbejdet med genåbningen betyder, at Odense Kommune ikke pt. har fokus på spørgsmålet om flere sygedage, fortæller Susanne Crawley Larsen (Rad V.), der er børn- og ungerådmand i Odense.

- Det er ikke det, der har vores opmærksomhed lige nu. Vi har 500 matrikler, der skal åbnes, og 19.000 børn, der skal tilbage i skole og daginstitution. Det er klart, der vil komme spørgsmål hen ad vejen, og dem finder vi løsninger på, men lige nu handler det om genåbningen, siger hun.

Derfor efterspørger hun tålmodighed fra forældreorganisationen.

- Det er jo en ekstraordinær situation. Forældrene er allerede blevet bedt om at blive hjemme og både passe og undervise deres børn, så jeg tror da, at det bliver en lettelse for nogen.