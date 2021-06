OUH lemper krav til mundbind: Her skal du fortsat bære det

Vicedirektøren understreger, at det fortsat er nødvendigt at følge de generelle retninglinjer for at undgå smitte.



Det betyder, at man - undtagen i akutmodtagelsen og testcentrene - skal bære mundbind, hvis man har symptomer eller bryder en covid-isolation for at kunne modtage nødvendig behandling.

Anvendes i situationer med stænk og sprøjt

Ansigtsværn skal ligeledes anvendes ved behandling af patienter i nogle bestemte former for isolation, i forbindelse med operative indgreb og i alle situationer med risiko for stænk og sprøjt, oplyser OUH.

- Vi er på OUH ikke særskilt forelskede i mundbind. Vi vil bare gerne følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skriver OUH på Facebook.

OUH's krav gælder på Odense Universitetshospital, Nyborg Sygehus, Svendborg Sygehus og Ærø Sygehus.