Overlæge om manglen på sygeplejersker: - Jeg ved, at det er sket, at folk er døde

Den store mangel på sygeplejersker er ikke et nyt problem. Nikolaj Preus Hatting fortæller, at sygeplejerskerne i lang tid har arbejdet over og taget ekstra vagter for at få vagtplanen til at gå op, men efter sommerens konflikt og lovindgrebet, vurderer han, at det er blevet for meget for dem.

- Bægeret er blevet for fyldt. Hver gang de siger ja til en vagt, så går det ud over deres familie og deres faglige stolthed, fordi de er for trætte, så risikoen for fejl stiger, fortæller Nikolaj Preus Hatting.

Truer med opsigelse

Det er ikke kun i Odense, at der mangler intensivsygeplejersker.

Overlæge på Svendborg Sygehus og formand for landets intensivlæger, Joachim Hoffmann Petersen, fortæller at der på hans afdeling er omkring ti sygeplejersker, der har sagt op i løbet af efteråret, og han frygter at der kommer flere opsigelser tirsdag.