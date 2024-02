På flugt fra krigen: Skal Olena opfylde sin søns ønske om at blive i Danmark?

Olena Lieshanova og hendes søn blev i første omgang midlertidigt indkvarteret privat hos en familie på Fyn.

- Jeg er så taknemmelig for al den hjælp, vi har fået her i Danmark. Det er vigtigt, at du skriver det. Alle ukrainere er meget, meget taknemmelige for danskernes hjælp, siger Olena Lieshanova.

Krigen trækker ud

I dag, to år efter den russiske invasion, tyder intet på en snarlig afslutning på krigen. Tiden er gået, at det har efterladt Olena Lieshanova i et dilemma.

Sønnen Artem, der nu er blevet 16 år, er faldet godt til i Danmark. Han har lært at tale dansk, er flittig i skolen og har taget imod alle opfordringer til at integrere sig.

- Jeg vil meget gerne blive i Danmark. Jeg har mange gode venner her, og jeg vil gerne fortsætte med skole og uddannelse, og også arbejde, siger Artem Lieshanova.

Han går i skole på Nyborg Gymnasium og vil gerne efterfølgende læse jura. Drømmen er at blive advokat.

- Selvfølgelig er det hele lidt mærkeligt. Jeg savner min far og min storebror. Men jeg er bange for at tage til Ukraine, for der vil min mor og jeg måske blive slået ihjel.