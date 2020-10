Pæn - men kølig - efterårsweekend i vente

Efterårsferien lakker mod enden, men der er god mulighed for at nyde weekenden med relativt pænt oktobervejr.

Man skal dog sørge for at have det varme tøj ved hånden - navnlig, hvis man vil ud i vejret i de tidlige morgentimer.

Lørdagen begynder pænt med tørt og solrigt vejr, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

Hvis du synes lørdagen begynder rigtig koldt, så er det fordi relativt kølig luft er strømmet ned over landet. Det er muligt, at temperaturen er gået ned under nul - måske endda ned til omkring minus tre grader, hvor det er koldest.

Til gengæld vil vinden være svag til jævn fra vest. Sidst på dagen vil vinden dog lidt friske op, mens der er gode chancer for at se solen helt frem til solnedgang.

Lørdag aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet og der kan falde regn. Fra sidst på natten klarer det op nordfra.

Temperaturen vil være omkring 5 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest, senere fra nordvest, ved kysterne op til hård vind eller måske kuling.

Søndag med sol - og lidt lavere temperaturer

Søndag vil temperaturerne højest nå 9 til 11 grader, og vinden vil også være op til frisk fra nordvest.

Til gengæld vil vi igen kunne nyde efterårssolen mellem de drivende skyer. Søndag morgen skal man forvente at stå op til skyer og en smule regn.

Natten til mandag kan vi igen få nattefrost, inden vi i den kommende uge efterhånden vil få mere ustadigt og lunere vejr med vindretninger fra syd og sydvest.