Parforhold klemmes af coronakrisen

Når familier er samlet døgnet rundt i hjemmet, kan stemningen gå begge veje. Mange parforhold oplever lige nu at være pressede på grund af den ufriviilige isolation, lyder det fra parterapeuter.

At være sammen som familie er ellers som oftest noget, vi forbinder med ferie og fridage med godt humør og dejligt nærvær. Men lige nu ved ingen, hvor længe isolationen vil vare.

Gode råd fra Gitte Sander, psykoterapeut og parterapeut. Vær tålmodige med hinanden og giv hinanden tid, rum og plads til at være på hver jeres forskellige måde. Husk at vi reagerer forskelligt, og at nogle gange kan der også komme reaktioner, der ikke nødvendigvis siger noget om, hvem din partner er, når der er mere tryghed.

Få noget sollys hver dag og brug tiden på de nære ting som at få sovet og få lavet noget god og nærende mad. Hold lange pauser fra skærmene og nyhederne, så I kan nå at bearbejde indtrykkene.

Det gælder på en måde i høj grad om at være i dette her sammen, trække vejret og mærke, at hinanden er der. Få nogle positive oplevelser sammen, der kan sænke stress-niveauet og være en modvægt til alle de bekymringer, der måtte trænge sig på.

Både bryllupper og skilsmisser på vej

Kombineret med den tvungne isolation er mange pressede af frygt, økonomiske udfordringer og vanskeligheder med at få hverdagen til at fungere med hjemmeskoling og pasning af børn samtidig med at passe arbejdet hjemmefra.

De underliggende konflikter, som der i forvejen var i parforholdet, vil blusse op og blive tydeligere Gitte Sander, psykoterapeut og parterapeut.

Det kan betyde, at man som par knyttes tættere til hinanden, men det kan også betyde det modsatte: At man rykker længere fra hinanden og opdager, at man ikke kan støtte hinanden, end ikke i en krise som denne.

Det siger parterapeut Gitte Sander, som forventer både et hav af bryllupper og et hav af skilsmisser efter krisen. Det er erfaringen fra andre lande i lignende situationer, siger hun.

Gode råd fra Maj Wismann, websexolog og parterapeut Spørg hinanden adskillige gange i løbet af en dag: "Hvad har du brug for?"

Hav fokus på trygheden og samarbejdet. Find ud af hvordan I kan samarbejde med hinanden og på, hvordan I kan hjælpe med at gøre hinanden trygge i alt det utrygge.

Gå tidligt i seng - eller få 8-9 timers søvn. Det styrker både immunforsvaret, men det hjælper også på stressniveauet og dermed ens evne til at håndtere konflikter hensigtsmæssigt.

Hun oplever lige nu, at de fysiske konsultationer aflyses på stribe, men hun hører fra sine kunder, at presset er stort derhjemme, hvis det i forvejen knager i parforholdet. De underliggende konflikter, som der i forvejen var i parforholdet, blusser op og bliver tydeligere.

- Hvis en konflikt har gået på, at den ene arbejder for meget, så står man nu og skal vælge: Hvem har mest ret til at arbejde derhjemme?, siger Gitte Sander.

Maj Wismann, Klinisk sexolog og parterapeut Foto: Anne Kring

Online parterapi i corona-tider

Også klinisk sexolog og parterapeut Maj Wissmann er i kontakt med mange par i krise netop nu. Hun har længe tilbudt onlineterapi over digitale platforme og har skruet op for den digitale hjælp, nu hvor hun ikke kan tilbyde fysisk konsultation.

Læs også Regeringen forlænger lukning grundet coronavirus til 13. april

Desuden sender hun dagligt live på instagram klokken 13-14, når hendes yngste sover. Derigennem har hun fået kendskab til nogle af de problematikker, der lige nu presser parforholdene.

Ifølge Maj Wismann bliver vi utrygge i en krisetid som denne på områder, vi ellers har under kontrol. Det drejer sig om økonomien og sygdom.

- Par kan opleve, at det bliver svært at være i og snakke om, fordi begge er i alarmberedskab, og det øger konfliktniveauet, siger Maj Wismann.

Et godt team bliver endnu bedre

I coronakrisens første uge sendte Maj Wismann et spørgeskema ud til sine kunder for at undersøge, hvad de største udfordringer er lige nu under coronakrisen. Der tegner sig et klart billede af, at det går to veje.

- Enten går det virkelig dårligt med at samarbejde. Der er øgede konflikter og skænderier. Uhensigtsmæssig egoistisk adfærd træder frem nu og bliver synligt. Eller også oplever man, at ens samarbejde bliver meget bedre, siger Maj Wismann.

Hvis man i forvejen er et godt team og god til at samarbejde, så bliver man endnu bedre. Men hvis man er dårlig til det, så bliver det endnu værre Maj Wismann, klinisk sexolog og parterapeut.

Det er også tydeligt for Maj Wismann, at alting lige nu forstørres ude i hjemmene. Det, der var et problem i forvejen, bliver meget større. For eksempel husarbejde, hvor der er ti gange så meget at lave, og dermed muligvis også ti gange så mange nej'er.

- Hvis man i forvejen er et godt team og god til at samarbejde, så bliver man endnu bedre. Men hvis man er dårlig til det, så bliver det endnu værre. Det hele forstørres, siger Maj Wismann.

Psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander. Foto: Kirstine Mengel

Hvis man formår at række ud til hinanden og stå sammen, kan krisen konsolidere noget, der ellers vaklede. Gitte Sander, psykoterapeut og parterapeut.

Online hjælp til utroskab og skilsmissefamilier

Via spørgeskemaet og Maj Wismanns daglige instagram-live er nye problematikker dukket op inden for de seneste dage. Maj Wismann oplever to grupper, som lige nu er særligt udsat. Dels dem, der har oplevet utroskab inden for de seneste måneder.

- De fortæller mig at, det her er problematisk og rædselsfuldt, at man skal gå op og ned af hinanden og ikke kan få luft. De bruger ord, som at de er ved at eksplodere, siger Maj Wismann.

Læs også Strandet på stillehavsø: - Vi vil bare gerne hjem

Derudover er der skilsmissefamilierne, som oplever et hidtil ukendt problem. Hvis sikkerheden skal overholdes, skal alle fire forældre nemlig overholde samme regler om at begrænse smitten.

Men det er svært at få det til at fungere i praksis, så Maj Wismann har fået beretninger om familier, hvor den ene forældre får at vide, at: "Din søn skal ikke komme på besøg hos os, for hans mor overholder ikke reglerne, og nu kan han være smittet."

Det er et massivt problem for sammenbragte familier, for det går dels ud over samværet mellem barn og forældre, men det det går også ud over parforholdet, når den ene part prøver at forhindre samvær, fortæller Maj Wismann.

Krisen kan også føre til noget godt

Selvom det er en svær tid for mange parforhold, så har begge parterapeuter en række gode råd til, hvordan man kan komme igennem den her tid. Det gælder blandt andet om at være tålmodige med hinanden og at få nogle positive oplevelser sammen.

Mange år som parterapeut har også lært Gitte Sander, at kriser kan føre to ting med sig: At det ender med skilsmisse, eller at parforholdet styrkes.

- Man får øje på, hvad der er vigtigst i livet og finder ud af, at når det virkelig gælder, kan man stå sammen som par. Hvis man formår at række ud til hinanden og stå sammen, kan krisen konsolidere noget, der ellers vaklede, fordi man vil opleve, at man virkelig kan regne med og stole på hinanden, når det virkelig gælder, siger Gitte Sander.

Den megen tid i isolation derhjemme lige nu kan betyde, at parret tærer på hinanden, men det kan også give mulighed for mere nærhed, siger Gitte Sander.

- Mange par oplever jo at "glemme" at pleje deres parforhold, fordi de har en travl hverdag. Så alene det at have tid til parforholdet vil for mange faktisk kunne virke styrkende og bekræftende, hvis de kan rumme hinandens forskellig måde at reagere på, siger Gitte Sander.