Partifæller har truet med at forlade partiet: Fynske DF'ere håber på forsoning

Ingen tidligere formænd i den øverste ledelse

Jens Henrik Thulesen Dahl ville omvendt hverken før eller efter kampvalget afsløre, hvem han havde som favorit som posten. Det kommer ikke sagen ved, forklarer han og tilføjer, at han tager det ”til efterretning”, at Messerschmidt vandt.

I dag sagde du også farvel til din bror på formandsposten. Hvad synes du om måden, han blev sendt afsted på?

- Jeg synes, det var rigtig flot. Jeg synes, han holdt en rigtig god tale. Der var en, der hviskede mig i øret, at Kristian fik det længste bifald i sin tid som formand. Det synes jeg, han fortjener.

Din bror var ude med en kritik af den måde, han overtog partiet på, fordi Pia Kjærsgaard ifølge ham ikke var klar til at give partiet videre til ham. Synes du, hun har blandet sig for meget i, hvordan det her parti skal ledes?

- Jamen Pia har sine holdninger og har måske sommetider svært ved at holde dem for sig selv. Jeg synes, Kristian har ret i, at tidligere formænd skal trække sig lidt tilbage.

Så hvilken rolle skal Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl have i partiet nu, synes du?

- Jamen det skal de have en snak med den nye formand om. Men jeg mener sådan set, at de begge bør holde sig ude af den øverste ledelse.