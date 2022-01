Klokkeklar sejr: Messerschmidt er ny formand for Dansk Folkeparti

- Der kommer nu en tid, hvor vi skal hele vores parti, hvor vi skal samle vores parti, og hvor der vil være plads til alle.

- Der vil ikke komme nogen repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået, nu skal vi sammen fremad, siger Messerschmidt fra talerstolen.

Han fik 499 stemmer, mens Martin Henriksen fik 219 stemmer og Merete Dea Larsen fik 107 stemmer.



Den ene af Morten Messerschmidts to modkandidater, Martin Henriksen, siger kryptisk, at han ikke vil fortælle, om han nu er fortid i Dansk Folkeparti efter sine udfald mod blandt andre Morten Messerschmidt for partiskadelig virksomhed.

- Der er kommet et resultat. Og det skal have lov til at stå, uden at jeg melder ud, hvad der skal ske i fremtiden med mig, siger han efter nederlaget og tilføjer:

- Der er ikke nogen tvivl om, at dem, der har forsøgt at presse mig ud af partiet de sidste to-tre år, nu har de fået den absolutte magt i partiet.

- Og det er klart, at det skal man lige hjem og tygge lidt på.

Martin Henriksen har under valgkampen sagt, at han forventede at blive ekskluderet, hvis Messerschmidt blev formand.