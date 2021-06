Politi sigter motorcyklist i fuld fart med 800 gram hash

En 26-årig motorcyklist står over for en række sigtelser, efter at han lørdag aften blev stoppet af politiet for at have kørt 180 kilometer i timen. Samtidig havde han 70.000 kroner i kontanter og omkring 800 gram hash på sig.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss tidligt søndag morgen.

På en landevej nær Ørbæk på Østfyn opdagede politiet motorcyklen, som kørte langt over fartgrænsen.