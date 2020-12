Politiet bliver kimet ned: Fynboer vil over grænsen for at juleshoppe

Julen nærmer sig, og for mange fynboer er det forbundet med en tradition om at handle til den søde tid over grænsen.

Det har fået flere til at henvende sig til Syd- og Sønderjyllands Politi for at forhøre sig om reglerne.

- De ringer fra Odense, Middelfart og resten af landet og siger, de gerne vil høre, om de må tage over grænsen, og det belaster vores servicecenter rigtig meget, siger kommunikationsrådgiver Helle Lundberg.

Derfor har politiet opfordret folk til i stedet at søge svar på coronasmitte.dk.

Vores kolleger i Syd- og Sønderjylland får en del henvendelse fra det fynske om mulighederne for at juleshoppe syd for grænsen. Tjek derfor opslag, hvis du er blandt dem og se linket til de gældende regler på https://t.co/x9WRr1l4e5 #jul #politidk #coronavirus https://t.co/zyK8dcAagn — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 2, 2020

Ringer midt om natten

Der bliver blandt andet spurgt til, om grænsen er åben, om det er tilladt at rejse ind i Tyskland, og om de kan blive straffet, hvis de gør det.

- De spørger også, hvad tyskerne synes. Men det er ikke noget, vi er involveret i, så det kan vi ikke vejlede om, siger kommunikationsrådgiveren.

Syd- og Sønderjyllands Politi er blevet kontaktet af grænsehandelhungrende borgere på alle tider af døgnet, fortæller hun.

- Der er mange mennesker, der åbenbart har et stort behov for at komme ned og købe mandler, chokolade og chokoladejulemænd, siger Helle Lundberg.

Alle unødvendige rejser frarådes

Syd- og Sønderjyllands Politi håber, at folk fremover vil benytte coronasmitte.dk, når de skal søge information.

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland, fordi landet ikke opfylder kriterierne for lave smittetal, og fordi der er indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark.

Derudover skal alle rejsende fra Danmark i karantæne ved indrejse i Tyskland, og de skal forud for indrejsen have registrere sig digitalt.

Hvis man mod anbefalingen rejser til Tyskland, opfordres man kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.